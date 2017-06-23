Газопровод "Турецкий поток" обеспечит рост подачи газа на юго-восток Кубани

КРАСНОДАР, 23 июня. /Корр. ТАСС Сергей Околов/. Газопровод "Турецкий поток" позволит увеличить подачу газа в юго-восточные районы Краснодарского края и курортные города Черноморского побережья. Такое мнение высказал в пятницу ТАСС губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Президент России Владимир Путин в пятницу находится с рабочей поездкой в Краснодарском крае. В Анапе глава государства проинспектирует работы, идущие в рамках прокладки газопровода "Турецкий поток".

"Благодаря газопроводу мы сможем увеличить подачу газа на юго-запад региона - Абинский, Темрюкский, Крымский районы. Дополнительные мощности получат и наши курортные города - Анапа и Новороссийск. Для жителей этих территорий вопросы газификации достаточно непростые, где-то даже болезненные, и, я надеюсь, мы сможем их решить. Повторюсь, от реализации этого масштабного международного проекта выиграют, в том числе и жители края", - сказал он.

Также, по словам Кондратьева, реализация проекта даст толчок развитию Азовского побережья края, в частности, подъездных путей к мосту через Керченский пролив. "Развитие получат промышленность и санаторно-курортный комплекс этих территорий. На новый уровень мы сможем поднять и портовую инфраструктуру", - добавил губернатор.

Россия и Турция 10 октября 2016 года подписали межправительственное соглашение по проекту "Турецкий поток", который предполагает строительство газопровода через Черное море до европейской части Турции и далее к границе с Грецией. Морской участок газопровода реализует стопроцентное дочернее общество "Газпрома", компания South Stream Transport B. V.

Общая стоимость проекта ранее оценивалась в €11,4 млрд. Инвестиции "Газпрома" в этот проект в 2017 году составят 41,92 млрд рублей.