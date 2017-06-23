Около 10% российских интернет-магазинов могут не успеть установить онлайн-кассы до 1 июля

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Около 10% российских интернет-магазинов могут не успеть заменить старые кассовые аппараты на контрольно-кассовую технику нового образца, которая в онлайн-режиме передает информацию обо всех платежах в налоговые органы. Об этом ТАСС рассказали в пресс-службе Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

С 1 июля 2017 года, согласно поправкам в закон "О применении контрольно-кассовой техники", российские компании должны будут передавать данные о совершенных покупках в Федеральную налоговую службу. На чеках появятся специальные QR-коды, с помощью которых потребитель сможет проверить, действительно ли учтен его чек. С начала июля все компании также обязаны заменить старые кассовые аппараты на новые и подключить их интернету. При покупке товаров через интернет-магазины и оплате онлайн потребитель будет получать электронный чек, который может быть продублирован также на электронную почту.

"По данным АКИТ, 80% всех российских интернет-магазинов уже установили онлайн-кассы, у 10% заключены контракты на поставку оборудования. Около 10% не готовы к переходу. Кто-то намеренно не собирается следовать новым правилам, у кого- то неразрешимые технические трудности", - сообщили в ассоциации.

При этом в АКИТ отметили, что даже после первых штрафов ряд "черных" игроков на рынке все же останется, их доля может составить не более 8%. "Это сайты-мошенники, мелкие недобросовестные магазины, интернет-магазины, которые занимаются обналичкой (продающие денежные средства). Они будут привлекать клиентов низкими ценами, установленными за счет неуплаты налогов", - пояснили в пресс-службе.

По словам президента АКИТ Алексея Федорова, основная цель реформы - сделать российскую розничную торговлю прозрачнее. "Переход на новые онлайн-кассы позволит контролировать движение денег, и как следствие - прекратить деятельность "серых" схем. Теперь каждое физическое лицо становится практически сотрудником налоговой инспекции, поскольку мы имеем возможность получать чеки на свою почту, либо мобильный телефон, понимая, правомерно или нет тот или ной бизнесмен взял с нас деньги", - прокомментировал Федоров.

Он добавил, что ФНС планирует проводить конкурсы для выявления недобросовестных магазинов. По его словам, практика народного контроля уже работает в Корее. Это выглядит так: потребитель сканирует чек, который ему выдали, и проверяет его в базе ФНС. Налоговая таким образом выявляет нарушителя, а потребитель получает денежное вознаграждение. "На первом этапе мы предполагаем, что часть интернет-магазинов может перестать принимать карты и продавать товар только за наличные средства, не выдавая чеки потребителям. Но в перспективе полугода "черных" магазинов не останется", - заявил президент АКИТ.

В пресс-службе ассоциации подчеркнули, что члены АКИТ уже заменили 98% старых касс. В АКИТ входят крупнейшие российские интернет-магазины, в числе которых Ozon, Lamodа, Media Markt, OTTO Group Russia, re:Store, "220 Вольт", "М.Видео", "Связной", "Ситилинк", "Эльдорадо", "Юлмарт" и другие.