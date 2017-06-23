Путин дал старт стыковке мелководной и глубоководной частей "Турецкого потока"

АНАПА, 23 июня. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин принял участие в процессе стыковки мелководной и глубоководной частые газопровода "Турецкий поток". В пятницу глава государства прибыл на трубоукладочный корабль Pioneering Spirit, который сейчас ведет работу по прокладке газопровода "Турецкий поток" в 6,5 километра от берега.

После знакомства с кораблем Путин с капитанского мостика спустился в основной сварочный цех, где в этот момент велись монтажные и сварочные работы по стыковке мелководной и глубоководной частей "Турецкого потока". Это фактически символизирует завершение строительства мелководной части проекта и начало работ на глубине Черного моря.

Глава ОАО "Газпром" Алексей Миллер доложил президенту о параметрах частей газопровода. "Все работы по строительству и эксплуатации газопровода будут вестись в строгом соответствии с самыми современными международными экологическими нормами и правилами", - сказал Миллер. По его словам, "Турецкий поток" востребован рынком". "Если говорить о рынке Турции, то мы видим, что спрос на российский газ растет, уже в настоящее время наши поставки составляют 53% от внутреннего рынка Турции. Но с начала 2017 г. рост поставок к аналогичному периоду 2016 г. уже составит 2 млрд 630 млн", - сказал он.

Миллер отметил, что другим рынком газа являются страны Южной и Юго-Восточной Европы. "В Европе мы видим также очень высокие темпы роста на российский газ. С начала 2017 г. по середину июня к аналогичному периоду прошлого года рост поставок газа в Европу составил плюс 10,5 млрд кубометров газа. В странах этого региона темпы роста действительно впечатляют", - сказал глава "Газпрома".

Он добавил: "В Турции почти на 26% повысился спрос, в Греции на 12%, в Болгарии - на 14%, в Венгрии - на 31%, в Сербии - на 47%, в Австрии - на 77,5%".

По словам главы "Газпрома", поставки газа трубопровода "обеспечат надежные поставки нашим потребителям".

"Владимир Владимирович, все системы готовы к началу работы, прошу дать старт", - сказал Миллер.

После чего президент РФ нажал кнопку, дав старт стыковке.

Особенности газопровода

Как рассказали Путину, трубы для укладки на прибрежных участках будут иметь дополнительное защитное бетонное покрытие. Они привариваются к основной нитке газопровода на борту специализированного судна, каждый сварной шов автоматически проверяется ультразвуковой системой, затем на сварные швы наносится полипропиленовое покрытие для защиты от коррозии. Постепенно трубопрокладчик продвигается вперед, опуская новые секции труб на морское дно. По словам специалистов, сварка труб на судне полностью автоматизирована. Всего работает шесть сварочных станций, скорость сварки одного шва составляет примерно десять минут. Двухкилометровую трубу, которая должна плавно опускаться на дно, удерживают специальные устройства - натяжители. После чего труба поступает на стингер, по которому опускается на дно.