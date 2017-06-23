Врачам больницы в Заполярье, на которую жаловалась Путину онкобольная, дадут пособие

МУРМАНСК, 23 июня. /ТАСС/. Власти Кировска в Мурманской области намерены решить проблему дефицита врачей в больнице, на которую пожаловалась онколобольная Дарья Старикова, с помощью материальной поддержки. Специалистам, которые будут работать в этом медучреждении, планируется в течение трех лет платить пособие. Об этом сообщил на заседании облправительства в пятницу глава администрации Кировска Сергей Свиний.

Он отметил, что сумма пособия для врачей Апатитско-Кировской центральной городской больницы составит более 100 тыс. рублей в год.

"В настоящее время прорабатывается вопрос о дополнительной мере поддержки врачей - выплате пособия в размере 115 тыс. руб. в год, в течение трех лет. Эти меры направлены на привлечение в город квалифицированных медицинских работников, создание условий для получения жителями города качественных медицинских услуг", - сказал глава администрации.

Он также отметил, что для жилищных условий врачей по обращению руководства больницы власти города предоставляют отремонтированное служебное жилье, которое через 7 лет можно приватизировать.

О проблемах медицины в Апатитах и Кировске и страдающей онкологическим заболеванием Дарьей Стариковой стало широко известно после ее звонка на "Прямую линию" президенту РФ Владимиру Путину 15 июня. Она рассказала, что на 2 города работает одна больница, у горожан есть сложности с получением помощи специалистов. Как сообщали ТАСС эксперты в регионе, проблемы в основном связаны с нехваткой врачей - как узких специалистов, так и врачей общей практики.

Главврач районной больницы Юрий Ширяев сообщал, что укомплектованность врачами в учреждении составляет 64%.