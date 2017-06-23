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Трутнев поручил разработать интернет-сервис для аренды участков леса на Дальнем Востоке

Экономика и бизнес
23 июня, 14:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, июня. /ТАСС

У заявителей будет возможность сформировать желаемые границы участков и подать электронную заявку для их аренды

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Вице-премьер Юрий Трутнев поручил разработать до конца 2017 года интернет-сервис с информацией обо всех свободных лесных участках на Дальнем Востоке. Как сообщает официальный сайт правительства РФ, эта тема обсуждалась на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке, которое провел Трутнев.

"Юрий Трутнев дал поручение о разработке до конца 2017 года специального интернет-сервиса для арендаторов лесных участков на Дальнем Востоке. Новый сервис будет выстроен на базе АИС "Государственный лесной реестр", - говорится в сообщении. - Он обеспечит открытый доступ к свободным лесным участкам". Каждый участок будет дополнен информацией о его характеристиках и свойствах. У заявителей будет возможность сформировать желаемые границы участков и подать электронную заявку для их аренды. Участки будут предоставляться по итогам электронного аукциона. "Благодаря работе интернет-сервиса должен быть обеспечен заявительный порядок формирования лесных участков", - отметили в кабмине. Основными ответственными за разработку интернет- сервиса назначены Минвостокразвития, Минприроды, Рослесхоз и Минэкономразвития.

Минвостокразвития сообщило о разработке проекта федерального закона, который предусматривает предоставление инвесторам налоговых льгот в объеме инвестиций в инфраструктуру, в том числе лесную. Проект федерального закона планируется к внесению в правительство РФ до 14 июля.

По итогам совещания Трутнев поручил заинтересованным органам власти в течение суток согласовать проекты актов, устанавливающих тарифные квоты для необработанных лесоматериалов из дальневосточных хвойных пород, вывозимых в третьи страны участниками внешнеэкономической деятельности. Минпромторгу было дано поручение внести проект в правительство до 10 июля 2017 года. Минприроды и Минпромторг в трехдневный срок также должны представить в правительство показатели повышения эффективности лесопромышленного комплекса на Дальнем Востоке.

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