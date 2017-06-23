Ученые: диверсификация энергетики в Арктике поможет сокращению северного завоза

ЯКУТСК, 23 июня. /Корр. ТАСС Сусанна Рожина/. Диверсификация энергетики в арктических регионах России позволит сократить период северного завоза, который в некоторых районах длится на протяжении двух-трех лет, сообщила в пятницу заведующая лабораторией Института систем энергетики им. Л. А. Мелентьева СО РАН Ирина Иванова.

"Необходима диверсификация производства энергии в Арктике, в части диверсификации топлива - замещение дорогостоящего дизельного топлива. Основными проблемами арктических территорий является отдаленность, труднодоступность, необходимость северного завоза, отсутствие инфраструктуры, поэтому диверсификация позволит заменить вид топлива на уголь, газ, атомную энергетику", - сказала Иванова в рамках V Международной конференции по возобновляемой энергетике в Якутске.

Она отметила, что, согласно оценке различных вариантов альтернативного энергоснабжения Арктики, на этих территориях можно строить мини-ТЭЦ, замещать дизельное топливо природным газом и углем, возводить атомные станции малой мощности, также использовать ветроустановки и солнечные станции. "При переводе дизельных станций на газ в буферной зоне газопроводов себестоимость производства электроэнергии сокращается в два раза. Размещение мини-ТЭЦ целесообразно вблизи месторождений угля со сложными схемами завоза дизельного топлива", - сказала Иванова.

По данным ученых, в арктической зоне Якутии в период с 2011 по 2016 годы экономия денежных средств от использования возобновляемых источников энергии и замещения ими дизельного топлива составила 20,2 млн рублей, экономия самого топлива - 392 тонны. "До 2035 года в арктической зоне можно вводить мини-ТЭЦ мощностью 45-57 МВт, атомные станции малой мощности - 66-108 МВт, ВЭС - 20-30 МВт, СЭС - 5-10 МВт", - добавила Иванова.