"Автогражданка" забуксовала: сервисы не хотят ремонтировать машины по ОСАГО

Многие станции техобслуживания автомобилей (СТОА) отказываются принимать на ремонт машины в рамках закона о натуральном возмещении по ОСАГО, что тормозит эффект от реформы, рассказали ТАСС несколько крупных страховщиков. В основном проблема возникает с официальными дилерами, которые считают цены на ремонт заниженными.

По закону о натуральном ОСАГО возмещение должно выплачиваться не деньгами, а ремонтом машины. Реформа выплат призвана сократить убыточность ОСАГО за счет снижения судебных расходов страховщиков, на которых зарабатывают юридические посредники в ряде регионов.

Для ремонтных выплат страховщики должны заключить договоры со станциями техобслуживания, ремонт в которых должен соответствовать требованиям закона: сервис должен располагаться не дальше 50 км от места ДТП или места жительства потерпевшего, при ремонте можно использовать только новые запчасти, а гарантийные автомобили в возрасте до 2 лет должны ремонтироваться у официального дилера. Процесс переговоров со станциями проходит сложно, сообщают страховщики.

"Большинство крупных и хорошо зарекомендовавших себя станций в части ремонта по каско (добровольное страхование автомобилей - Прим. ТАСС) не готовы к сотрудничеству в рамках закона об ОСАГО", - считает директор дирекции розничного бизнеса "Ингосстраха" Виталий Княгиничев. Охотно идут на сотрудничество сервисы-гаражи, отмечает он, но в таком сотрудничестве не заинтересован уже страховщик, так как он несет ответственность за сроки и качество ремонта. "Пока доля натуральных выплат по ОСАГО на рынке крайне мала и нельзя говорить о том, что закон заработал", - сказал он ТАСС.

С похожими проблемами столкнулись в "РЕСО-Гарантии" и в "Согласии". Проблемы возникают в основном с официальными дилерами в Москве и Петербурге, отметил заместитель гендиректора "РЕСО-Гарантия" Игорь Иванов. "В столицах у дилеров и СТОА, видимо, и так достаточно клиентов. В регионах ремонтники охотно соглашаются", - говорит он.

Вопрос цены

Дилеры считают невыгодными цены на натуральное возмещение: по закону страховщики оплачивают ремонт на основании ценовых справочников Российского союза автостраховщиков (РСА) по утвержденной Центробанком единой методике. "В справочнике средняя стоимость запчастей не отражает среднерыночные цены", - сообщила ТАСС директор департамента страхования и финансовых услуг автомобильной группы "Авилон" Оксана Семина. Эта компания пока не готова ремонтировать автомобили по ОСАГО.

РСА не будет пересматривать справочники - наоборот, дилерам следует снизить свои расценки, считает исполнительный директор союза Евгений Уфимцев. "Мы изначально говорили, что закон начнет медленно работать. Требование только по новым запчастям, по качеству, ремонту в течение 30 дней - на это не все станции согласны", - заметил он. Ответственность перед клиентом за качество и срок ремонта (так, за каждый день просрочки страховщик платит неустойку в 0,5% от суммы выплаты - Прим. ТАСС) страховщики в договоре перекладывают на сервисы, объясняет начальника управления по работе с вендорами "Согласия" Александр Прядихин.

"С дилерами труднее всего - нам бы хотелось снизить стоимость нормочасов и запчастей, чтобы компенсировать сумму износа, но пока не получается", - подтверждает гендиректор СК "МАКС" Надежда Мартьянова. "МАКС" подписал договоры на условиях дилеров, говорит она.

"Отпугивает" станции и запрет на использование бывших в употреблении запчастей, указывает представитель "АльфаСтрахования". "Не каждая станция готова принимать машины возрастом старше 7-10 лет, так как сложно найти необходимые запчасти", - замечает аналитик S&P Екатерина Толстова.

Ремонт все-таки идет

При этом проблема не повсеместная: так, компанию "Рольф" условия ремонта по ОСАГО устраивают и договоры со страховщиками находятся в стадии согласования, сообщил исполнительный директор компании Виталий Павловский.

Почти все опрошенные ТАСС страховщики начали заключать договоры со сервисами еще до вступления в силу закона и активно предлагать клиентам ремонт на добровольной основе. "Механизм ремонта эффективен именно для токсичных регионов, там у нас доля выплаты в "натуре" измеряется десятками процентов", - говорит Игорь Иванов из "РЕСО". Автоюристы могут "накручивать" убыточность региона до 500%, с помощью ремонта ее удается снизить до 200%, приводит пример топ- менеджер страховщика, входящего в топ-5.

В компании "МАКС" уже в 2016 году доля ремонтных выплат составляла 12-15%, в "Согласии" она достигла 30%, в "АльфаСтраховании" - 50%. Лидер рынка ОСАГО - "Росгосстрах" не стал комментировать ситуацию со станциями, пояснив, что выводы делать рано. Данные по доле ремонтных выплат в целом по рынку в РСА пока не собирали.

"Думаю, только к концу 2018 года мы сможем преодолеть планку 50% доли (выплат ремонтом). Пока идет сложно. Все привыкли к деньгам", - рассуждает Надежда Мартьянова из "МАКС".

Закон о натуральном возмещении носит эволюционный характер, напомнил представитель ЦБ: если страховщик не может обеспечить клиента сервисами, которые отвечают установленным требованиям, пострадавшим выплачивают денежную выплату (как и до закона). Обращения по поводу отказов сервисов сотрудничать со страховщиками в ЦБ не поступали, сообщили в пресс-службе Банка России.

"Страховые компании, скорее всего, будут искать компромисс при заключении договоров со станциями", - заключает Екатерина Толстова из S&P.

Ранее зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин отмечал, что для оценки эффекта от реформы ОСАГО закон должен проработать минимум год.

Елена Петешова