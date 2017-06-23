Армения рассматривает возможность создания торгового дома в Орловской области

"Метровагонмаш" опроверг информацию о возгорании поезда "Москва" на линииПроисшествия 23 июня, 15:24
Тренер: хоккеист Костин не будет иметь проблем на маленьких площадках в Северной АмерикеСпорт 23 июня, 15:12
Лавров: РФ не намерена оккупировать Белоруссию под предлогом проведения военных ученийПолитика 23 июня, 15:11
NYT: работники Uber просят вернуть прежнего гендиректораЭкономика и бизнес 23 июня, 15:08
Лавров: Россия "не ревнует" Белоруссию к ЕвросоюзуПолитика 23 июня, 15:07
Президентская библиотека сохранит для истории материалы о подготовке к ЧМ-2018 в РоссииСпорт 23 июня, 15:06
Малафеев: сборной России не нужно выдумывать сложную тактику на матч с мексиканцамиСпорт 23 июня, 14:59
В СФ подготовят предложения по ограничению количества детей в приемных семьяхОбщество 23 июня, 14:58
Посольство Катара в Москве подтвердило упрощение порядка выдачи визМеждународная панорама 23 июня, 14:53
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ОРЕЛ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Армении рассматривают возможность создания торгового дома на территории Орловской области. Об этом в пятницу в рамках встречи с губернатором региона Вадимом Потомским сообщил Посол Республики Армения в России Вардан Тоганян.
"Есть идея открыть торговый дом для продвижения наших товаров и услуг на территории Орловской области, а может быть и продвижения товаров Орловской области в Армении", - уточнил посол, отметив, что список конкретных товаров будет обсуждаться с представителями бизнеса страны после возвращения делегации.
По его словам, выгодное географическое расположение Орловской области в центре России могло бы способствовать развитию логистических маршрутов, в том числе и с участием других членов ЕАЭС - Белоруссии и Казахстана. Соответствующий меморандум, как уточнил посол, может быть подписан в ближайшее время. "Нас интересует формат многостороннего сотрудничества с привлечением коллег из других государств и регионов. Учитывая имеющиеся логистические преимущества, область может стать прекрасной площадкой для такого опыта", - подчеркнул Тоганян.
"Сегодня актуален вопрос переработки сельхозпродукции, которая выращивается в Орловской области, у нас из года в год стабильный урожай по зерновым культурам. Я знаю, что есть представители Армении, которые занимаются этим в других странах. Хотелось бы, чтобы они обратили свой взор и в сторону Орловской области. Мы со своей стороны обеспечим все условия для максимально комфортного развития бизнеса в части послабления по тех налогам, которые относятся к региональной части бюджета - налога на имущество и налога на прибыль", - отметил в рамках встречи Потомский.
В начале июня 2017 года в ходе Петербургского международного экономического форума Потомский обсудил с послом вопросы развития экономических, торговых, образовательных, духовных и культурных отношений между Орловской областью и Арменией, тогда же губернатор пригласил Тоганяна посетить регион.