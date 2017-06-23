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Армения рассматривает возможность создания торгового дома в Орловской области

Экономика и бизнес
23 июня, 15:25 UTC+3

Список конкретной продукции будет обсуждаться с представителями бизнеса Армении

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ОРЕЛ, 23 июня. /ТАСС/. Власти Армении рассматривают возможность создания торгового дома на территории Орловской области. Об этом в пятницу в рамках встречи с губернатором региона Вадимом Потомским сообщил Посол Республики Армения в России Вардан Тоганян.

"Есть идея открыть торговый дом для продвижения наших товаров и услуг на территории Орловской области, а может быть и продвижения товаров Орловской области в Армении", - уточнил посол, отметив, что список конкретных товаров будет обсуждаться с представителями бизнеса страны после возвращения делегации.

По его словам, выгодное географическое расположение Орловской области в центре России могло бы способствовать развитию логистических маршрутов, в том числе и с участием других членов ЕАЭС - Белоруссии и Казахстана. Соответствующий меморандум, как уточнил посол, может быть подписан в ближайшее время. "Нас интересует формат многостороннего сотрудничества с привлечением коллег из других государств и регионов. Учитывая имеющиеся логистические преимущества, область может стать прекрасной площадкой для такого опыта", - подчеркнул Тоганян.

"Сегодня актуален вопрос переработки сельхозпродукции, которая выращивается в Орловской области, у нас из года в год стабильный урожай по зерновым культурам. Я знаю, что есть представители Армении, которые занимаются этим в других странах. Хотелось бы, чтобы они обратили свой взор и в сторону Орловской области. Мы со своей стороны обеспечим все условия для максимально комфортного развития бизнеса в части послабления по тех налогам, которые относятся к региональной части бюджета - налога на имущество и налога на прибыль", - отметил в рамках встречи Потомский.

В начале июня 2017 года в ходе Петербургского международного экономического форума Потомский обсудил с послом вопросы развития экономических, торговых, образовательных, духовных и культурных отношений между Орловской областью и Арменией, тогда же губернатор пригласил Тоганяна посетить регион. 

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