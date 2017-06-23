Кабмин выделил участок под строительство ВПП-3 в Шереметьеве

Строительство терминала В в аэропорту "Шереметьево", открытие которого приурочено к Чемпионату мира по футболу 2018 года © Марина Лысцева/ТАСС

ШЕРЕМЕТЬЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев сообщил, что подписал распоряжение о выделении земельного участка под строительство третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево.

"Я подписал распоряжение правительства о предоставлении земельного участка площадью 200 тыс. кв м под строительство третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве", - сказал он на совещании по развитию Московского авиаузла в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу 2018 года.

Глава кабмина отметил, что таким образом создается правовая основа для реализации этого востребованного проекта "для одного из самых крупных и, наверное, лучших аэропортов Европы". Он добавил, что на новой полосе смогут приземляться и взлетать воздушные суда практически всех типов.

После ввода в строй соответствующей инфраструктуры пропускная способность аэропорта существенно увеличится - до 90 взлетно-посадочных операций в час. "Кроме того должны быть созданы благоприятные условия для работы всех авиакомпаний", - подчеркнул Медведев.

Отставания от графика недопустимы

Отставания от графика подготовки инфраструктуры в аэропортах Шереметьево, Внуково и Домодедово к ЧМ-2018 являются недопустимыми, заявил премьер-министр.

"Перед нами стоит серьезная задача - к началу чемпионата мира ввести в строй новые взлетно-посадочные полосы, новые терминалы в названных аэропортах. Поэтому очевидно, что даже малейшее отставания в графике недопустимы. Никто не будет ждать, пока мы чего-то достроим. Мы с вами понимаем, все должно пройти точно и в срок",- сказал Медведев.