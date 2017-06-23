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Роскомнадзор: Telegram предоставляет возможности для общения террористам и преступникам

Экономика и бизнес
23 июня, 16:33 дата обновления: 23 июня, 16:52 UTC+3

По словам главы ведомства Александра Жарова, при этом мессенджер абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей

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© REUTERS/Dado Ruvic

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Мессенджер Telegram игнорирует безопасность простых пользователей и предоставляет возможности для общения террористам и преступникам. Об этом заявил глава Роскомнадзора Александр Жаров, слова которого приводятся в официальном аккаунте ведомства "ВКонтакте".

"Если говорить по существу ответа Павла Валерьевича (Дурова, основателя Telegram - прим. ТАСС), я должен сказать, что он, к сожалению, нейтрален по отношению к террористам и преступникам, которые пользуются его мессенджером, и абсолютно игнорирует безопасность простых пользователей Telegram", - сказал Жаров.

Ранее Дуров заявил, что возможная блокировка мессенджера Telegram в России приведет к переходу информации о переписке российских чиновников, их друзей и родственников в подконтрольные США облачные сервисы.

По его словам, "переписка российских чиновников, их общение с друзьями и родственниками" в случае блокировки "нейтрального по отношению к России Telegram" перейдет через WhatsApp или Viber в подконтрольные США облачные сервисы, принадлежащие корпорациями Apple или Google.

"К сожалению, мы не услышали ответа по существу вопросов, поставленных в моем обращении к команде Telegram и Павлу Дурову", - прокомментировал ситуацию глава Роскомнадзора.

"Компания, управляющая упомянутыми в сообщении господина Дурова сервисами, самостоятельно принимает решение относительно исполнения российского законодательства и ведения диалога с органами власти РФ", - добавил он.

При этом Роскомнадзор рассчитывает, что администрация Telegram все же откликнется на просьбу предоставить данные о компании для избежания блокировки мессенджера, которым в России пользуются порядка 10 млн человек. Об этом журналистам сообщил замглавы ведомства Олег Иванов.

"Если порядка 10 млн людей этим пользуется, зачем это (блокировать - прим. ТАСС) делать? Администрация мессенджера, может, откликнется", - сказал Иванов.

Он напомнил, что руководитель Роскомнадзора уже лично обратился к руководству мессенджера. "Ведь ничего сверхъестественного от него не требуют. Пока молчание", - сказал Иванов.

Замглавы Роскомнадзора не исключил, что действия основателя Telegram объясняются желанием привлечения большего числа пользователей. "Он пользователей притягивает тем, что он якобы не сотрудничает ни с кем. Это история привлечения пользователей тем преимуществом, которое у него есть", - сказал Иванов.

Включение мессенджера в реестр означает лишь готовность Telegram работать по российским законам. Действующий правовой статус Telegram в России не изменится. В случае, если Telegram предоставит сведения и Роскомнадзор включит его в реестр, компания будет обязана хранить и выдавать по требованию правоохранительных органов переписку пользователей и криптоключи к ней.

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