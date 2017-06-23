Штрафы против плохого бензина: правительство усилит борьбу с некачественным топливом

С некачественным топливом будут бороться повышениями штрафов. Продавцы бензина, керосина и дизтоплива, не соответствующих Техническому регламенту Таможенного союза, могут быть оштрафованы на сумму до 2 млн рублей. Производителей некачественного горючего могут наказать еще суровее — 1% от оборота за год или приостановка деятельности на 90 дней. Соответствующий законопроект правительства внесен в Госдуму.

ТАСС разбирался, повлияет ли законопроект на цену и качество топлива на заправках.

Отравляющий бензин

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков в разговоре с ТАСС сообщил, что поддерживает инициативу правительства. По его словам, проверки качества топлива на АЗС проводятся в основном в Москве. "Что касается провинции, там количество контрафакта доходит, по моим ощущениям, до 80–90%", — говорит Лысаков.

По его словам, на рынке представлен бензин, который производится "кустарным методом". "Из почти 1,5–2 тыс. производителей топлива около 40 штук — крупные нефтеперерабатывающие заводы, чуть больше — средние производители, а остальные — это "бодяжники". Это мелкие организации, которые в кустарных условиях, привозя из Китая ядовитые железосодержащие добавки, делают топливо, которое продают под видом высокооктанового бензина", — поясняет первый заместитель председателя думского комитета.

Отвратимое наказание

В свою очередь, участники рынка нефтепродуктов считают, что основной проблемой является невозможность обеспечить неотвратимость наказания, а не низкие штрафы. "Любое ужесточение штрафных санкций ведет к росту коррупционной составляющей. Вопрос не в жесткости наказания, а в неотвратимости наказания. А с ней у нас проблемы", — считает Павел Баженов. Он утверждает, что и сейчас есть нормы, позволяющие штрафовать торговцев и производителей опасного для людей и машин топлива "на сумму до миллиона рублей, но эти штрафы не применяются".

Президент Российского топливного союза Евгений Аркуша рассказывает, что статья 14.43 Кодекса об административных правонарушениях позволяет штрафовать "на миллионы рублей". "Однако Росстандарт (орган, уполномоченный контролировать качество моторного топлива. — Прим. ТАСС) выписывает штрафы в размере 20–30 тыс. рублей", — сообщает Аркуша.

Водитель, спаси свой мотор сам

Лысаков в разговоре с ТАСС предположил, что решить проблему может "народный контроль". "Надо шире привлекать к этому общественные организации, недавно обсуждался этот вопрос в Росстандарте". Кроме того, депутат считает, что контролировать качество топлива должны крупные АЗС, которые продают франшизу. Данный механизм позволяет небольшим АЗС работать под брендом крупных сетевых компаний.

Пока же эксперты предлагают автомобилистам, которые испортили двигатель своей машины некачественным топливом, не бояться требовать возмещения вреда. "Прежде всего (в такой ситуации) необходимо обратиться в Росстандарт. Нужно предъявить чек, убедить провести контрольную закупку, а потом обратиться в суд", — рассказывает алгоритм действий Аркуша. По его словам, в некоторых случаях водитель может убедить владельцев АЗС компенсировать расходы на ремонт во внесудебном порядке.

Закон не повлияет на цены

Опрошенные ТАСС эксперты сошлись во мнении, что принятие законопроекта не скажется на цене топлива. Но это не значит, что стоимость бензина не будет расти. "Это не отразится на стоимости литра. Наоборот, контрафактное топливо, с которым борются санкциями, сейчас продают по цене нормального высокооктанового бензина", — считает Лысаков. При этом депутат отметил, что цены на бензин действительно, "к сожалению, растут, несмотря на снижение стоимости нефти".

С ним согласен и президент независимого топливного союза Павел Баженов. Он считает, что рост цен продолжится, но это связано не с повышением санкций за некачественный бензин, а с высокими оптовыми ценами на топливо. "Сейчас разница между оптовой ценой бензина и розничной — 6%, еще около 2% уходит на налоги и сборы. Остается 4%, на которые нужно содержать инфраструктуру и оплачивать труд людей. Поэтому сейчас все сети автозаправочных станций (АЗС) работают в убыток. Но если крупные компании имеют такую возможность, то независимые компании находятся на грани банкротства", — думает Баженов.

По его словам, с учетом оптовых цен в сегодняшних реалиях экономически целесообразная цена литра бензина АИ-92 должна быть около 42–45 рублей, а АИ-95 — около 50 рублей за литр. "Это позволит бизнесу АЗС окупаться лет за 10. Сейчас же он или не окупается вообще, или окупается лет за 30–40", — говорит глава независимого топливного профсоюза.

Сергей Круглов