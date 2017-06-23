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Дефицит средств на третью взлетно-посадочную полосу в Шереметьеве составит 7,5 млрд руб.

Экономика и бизнес
23 июня, 17:07 дата обновления: 23 июня, 17:43 UTC+3

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что "взлетно-посадочная полоса должна быть построена и введена в эксплуатацию к Чемпионату мира по футболу, поэтому дефицит будет ликвидирован"

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ШЕРЕМЕТЬЕВО, 23 июня. /ТАСС/. Нехватка финансирования строительства третьей взлетно-посадочной полосы в аэропорту Шереметьево, которая в 2018 году составит 7,5 млрд рублей, будет ликвидирована, заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов.

"(На эти цели необходимо дофинансирование) порядка 7,5 млрд рублей. Этот вопрос обсуждался на сегодняшнем совещании. У Минтранса и Минфина были свои предложения по вопросу, как ликвидировать дефицит, который сложится в 2018 году. У нас есть время, уже начала работать комиссия по бюджетным проектировкам, определяющая основные параметры бюджета 2018 года. Цель одна: взлетно-посадочная полоса должна быть построена и введена в эксплуатацию к Чемпионату мира по футболу, поэтому дефицит будет ликвидирован", - сказал министр.

Отвечая на вопрос, возможно ли использовать в качестве одного из источников покрытия дефицита средства Госкорпорации по ОрВД (курирует деятельность авиадиспетчеров), министр отметил, что "возможны любые решения и предложения".

При этом министр подчеркнул, что речь идет о дефиците именно 2018 года, расходы на 2017 год полностью сбалансированы.

"Сейчас работает комиссия по бюджетным проектировкам. В том числе возможны временные или постоянные изъятия из прибыли Госкорпорации ОрВД, это подведомственное Росавиации предприятие. Эти суммы могут пойти на покрытие дефицита и потом, в последующие периоды бюджетного планирования", - добавил глава Минтранса.

Третья взлетно-посадочная полоса в Шереметьеве строится с 2011 года, ее стоимость уже выросла в полтора раза - до 55 млрд рублей.

Ранее газета "Коммерсант" со ссылкой на источники сообщала, что правительство привлечет к финансированию строительства третьей взлетно-посадочной полосы в Шереметьеве Госкорпорацию по ОрВД.

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