ФАС подготовит проекты документов об изъятии понятия роуминг из законодательства

ШЕРЕМЕТЬЕВО, 23 июня. /ТАСС/. ФАС подготовит предложения об изъятии понятия национальный роуминг из законодательства и актов правительства. Об этом сообщил журналистам глава ФАС РФ Игорь Артемьев.

"Они (сотовые операторы - прим. ТАСС) не очень хотят, но мы будем настаивать категорически. Что касается внутреннего российского роуминга и позднее в рамках Таможенного союза - мы считаем, что быть его не должно. Сейчас 28 стран Евросоюза, они долго к этому шли, этот роуминг внутри ЕС ликвидировали. Поэтому помимо экономической составляющей, которую мы обсуждаем с компаниями, я сейчас уже распорядился готовить юридические документы, которые изъяли бы из упоминания в законах и актах правительства такое понятие как роуминг", - сказал Артемьев.

По его словам, как техническая характеристика понятие роуминга сохранится. "А как юридическая категория, позволяющая вводить определенную дополнительную плату, она должна исчезнуть. Я считаю, что наличие роуминга в Крыму или в Московской области для москвичей - это просто позор. Что, не в своей стране живем что ли?", - сказал Артемьев.

Глава управления по контролю за IT и связью ФАС Елена Заева сообщала ТАСС, что ФАС в середине июня примет решение о необходимости возбуждения антимонопольного дела против операторов мобильной связи из-за национального роуминга.

Ранее ФАС заявляла о том, что если операторы будут недостаточно активно предпринимать шаги для снижения стоимости национального роуминга и отмены внутрисетевого, то ведомство может принять принудительные меры.

Для урегулирования вопроса с роумингом операторы должны были изменить систему межоператорских взаиморасчетов, говорил ранее замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, каждый из операторов связи должен был направить друг другу оферты о снижении тарифов на услуги по взаиморасчетам.

Как ранее сообщалось, ФАС проводила проверку взаиморасчетов операторов по роумингу, итоги которой должны быть готовы к середине июня.