Госдума приняла в первом чтении законопроект о льготах участвующим в НИОКР предприятиям

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Госдума приняла в первом чтении законопроект, направленный на снижение платежей по налогу на прибыль для организаций, которые участвуют в научно-исследовательских и опытно-конструкторских работах (НИОКР).
Законопроект предлагает дополнить перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по налогу на прибыль, доходами в виде имущественных прав на результаты интеллектуальной деятельности, выявленными в ходе проведенной инвентаризации имущества и имущественных прав. Эта норма будет применяться в отношении имущественных прав, выявленных с 1 января 2017 года.
Расширяется перечень расходов на оплату труда работников, участвующих в выполнении НИОКР. К таким расходам предлагается относить начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство и другие подобные показатели, а также расходы на страховые взносы. К затратам, к которым для целей налога на прибыль организаций применяется коэффициент 1,5, предлагается относить также расходы на приобретение прав на результаты интеллектуальной деятельности, но только в случае их использования в НИОКР.
Вводятся также нормы, направленные на упрощение налогового администрирования. Согласно законопроекту, налогоплательщик вправе не представлять в налоговый орган отчет о выполненных НИОКР (отдельных этапов работ) в случае, если этот отчет размещен в единой государственной информационной системе.
Согласно расчетам Минфина, дополнительные выпадающие доходы, которые образуются в результате реализации законопроекта, составят 600 млн рублей ежегодно в целом по бюджетам бюджетной системы РФ.