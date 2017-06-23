Президент Киргизии рассчитывает на открытие рейса из Казани в аэропорт Иссык-Куль

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КАЗАНЬ, 23 июня. /ТАСС/. Президент Киргизии Алмазбек Атамбаев рассчитывает на открытие чартерного рейса из Казани в аэропорт Иссык-Куль. Об этом он сообщил в ходе рабочей поездки в Казань.
"Надо, чтобы татарстанская авиакомпания запустила, например, рейс Казань - Иссык-Куль - Казань. Я думаю, уже к сезону нужно запускать такой рейс. Мы закупили все оборудование, дорогу сделали, мы надеемся, что уже к этому сезону хотя бы на летний период (запустят рейс из Татарстана в Киргизию)", - сказал он.
Президент Татарстана Рустам Минниханов отметил, что республике необходимо усилить взаимодействие с Киргизией в торгово-экономической сфере, нефтехимии, автомобилестроении. По словам Минниханова, ряд предприятий Татарстана поставляют в Кыргызстан продукцию, в первую очередь "Камаз". Перспективными направлениями сотрудничества между Киргизией и Татарстаном являются поставка татарстанских вертолетов и запчастей, автошин, резиновых полуфабрикатов.
Кроме того, Минниханов отметил, что сторонам нужно взаимодействовать в сферах туризма и образования.
23 июня Президент Кыргызской Республики Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Казань. Атамбаев находится в Российской Федерации с официальным визитом. Он посетил столицу Башкирии и также сообщил, что рассчитывает на открытие рейса из Уфы.