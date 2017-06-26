Силуанов: пенсионный фонд нужно наполнять не за счет повышения ставки страховых взносов

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Возвращение к уровню отчислений в Пенсионный фонд России в 34% в нынешней ситуации невозможно, нужно искать другие варианты для балансировки пенсионной системы страны. Такое мнение в интервью ТАСС высказал министр финансов Антон Силуанов.
"Их желание (соцблока правительства РФ - прим. ред.) сохранить действующую конструкцию совершенно естественно. Даже высказываются идеи, чтобы сбалансировать Пенсионный фонд, увеличив ставку отчислений с 30 до 34 процентов, как это, собственно, и положено по закону. Сейчас ведь действует заморозка до 2019 года. Но, думаю, и наши коллеги в глубине души понимают: вернуться к 34 процентам в нынешней ситуации невозможно, этот вариант исключен, значит, придется искать другие пути уравновешивания", - сказал министр.
По его словам, пенсионная система разбалансирована и "висит на субсидиях из федерального бюджета". "Мы находимся сейчас в демографической яме, из которой не скоро выберемся. Экономически активное население каждый год снижается примерно на 800 тысяч человек. В среднесрочной перспективе тенденция, увы, не изменится", - отметил Силуанов. По его мнению, государство не должно "строить искусственные рамки". "Демографическая ситуация вынуждает искать дополнительные рабочие руки. А бюджетные ресурсы, расходуемые на поддержку Пенсионного фонда, можно было бы использовать значительно лучше, в первую очередь, на оказание более качественных услуг самим же пенсионерам", - резюмировал он.
Как сообщал ранее глава Центра стратегических разработок (ЦСР), бывший министр финансов РФ Алексей Кудрин, повышение пенсионного возраста в России должно обеспечить рост пенсий на 30%. Глава ЦСР неоднократно высказывал мнение, что повышать пенсионный возраст нужно уже с 2019-2020 гг. В своей стратегии, Центр предусматривает повышение пенсионного возраста до 63 лет у женщин и до 65 лет у мужчин с ежегодным полугодовым шагом, начиная с 2019 года. В результате этой меры, считают в ЦСР, численность пенсионеров сократится на 9%.
При этом глава Счетной палаты Татьяна Голикова уверена, что повышение пенсионного возраста в России не решит проблему с Пенсионным фондом, нужен комплексный подход.