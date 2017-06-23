На ИННОПРОМе-2017 впервые пройдет Форум производителей компонентов

ЕКАТЕРИНБУРГ, 23 июня. /ТАСС/. Форум производителей компонентов впервые пройдет на ИННОПРОМе-2017 в Екатеринбурге. Как сообщили в пятницу в департаменте информационной политики главы региона, международная промышленная выставка запланирована с 10 по 13 июля.

"В этом году на ИННОПРОМе в первый раз пройдет Форум производителей компонентов. Российские представители малого и среднего бизнеса заинтересованы в развитии кооперации и поставках комплектующих для крупных компаний. В этом году выставка предоставит возможность российским МСП заявить о себе, продемонстрировать свои наработки руководителям шести промышленных гигантов. У каждого из участников форума будет около 20 минут на то, чтобы рассказать о своих возможностях первыми лицам таких предприятий, как General Electric Russia, Schneider Electric RUS, Honeywell Russia, Ульяновский станкостроительный завод (DMG MORI), Ковровский электромеханический завод", - сказали в департаменте.

Там отметили, что в экспозиции примут участие более 20 стран - это свыше 600 компаний, из которых около 300 - российские.

По данным министра международных и внешнеэкономических связей региона Андрея Соболева, свое участие в ИННОПРОМе подтвердили около 40 официальных деловых делегаций. Среди них - делегация Белоруссии во главе с заместителем премьер- министра Владимиром Семашко, делегация Чехии, которую возглавит министр промышленности и торговли Йиржи Гавличек.

Ожидается большая делегация федеральной земли Баден- Вюртемберг во главе со статс-секретарем министерства экономики, труда и строительства Карин Шютц, а также делегации регионов Китая, Республики Молдова. Планируется визит глав министерств Зимбабве, Эфиопии и других стран.

Директор международной промышленной выставки ИННОПРОМ Екатерина Егорычева добавила, что подтверждено участие глав министерств стран Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива: Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Катара, Кувейта, Омана.

ИННОПРОМ - международная промышленная выставка, проводится в Екатеринбурге ежегодно с 2010 года. В 2012 году правительство России присвоило выставке федеральный статус. Национальная экспозиция партнера выставки в 2017 году - Японии - займет 3 тыс. кв. м, а численность японской делегации превысит 500 человек, на выставке разместятся также национальные экспозиции Германии, Италии, Индии, Южной Кореи. Деловая программа выставки будет включать более 150 мероприятий.