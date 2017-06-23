Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Власти Ярославля поделились успешным опытом работы с нестационарными торговыми объектами

Экономика и бизнес
23 июня, 19:26 UTC+3

Программа по размещению нестационарных торговых объектов была разработана мэрией Ярославля в 2016 году

Поделиться
Материал из 1 страницы

ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Программа по включению в схему развития города нестационарных торговых объектов (НТО) в Ярославле признана уникальной на межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав предпринимателей.

Об этом сообщил журналистам президент "Опоры России" Александр Калинин.

"Нам понравились подходы мэра Ярославля Владимира Слепцова к нестационарным торговым объектам. Вы знаете, что до сих пор не принят федеральный закон по нестационарной торговле. А город Ярославль продемонстрировал, что даже при отсутствии федерального законодательства можно по-людски относиться к микробизнесу, где люди много лет создают рабочие места. Нестационарные торговые объекты включили в схему развития города", - сказал Калинин.

Программа по размещению НТО была разработана мэрией Ярославля в 2016 году при участии общественности и представителей бизнеса. На первом этапе ее реализации с улиц Ярославля были убраны все незаконно установленные павильоны. Власти города создали схему размещения НТО, снизили на 50% стоимость права размещения объектов, увеличили срок аренды участков.

"Теперь наша цель - заменить объекты на павильоны единого образца. В городе установлено уже около 15 новых НТО, до сентября будет заменено порядка 400 объектов", - сказала ТАСС пресс-секретарь мэра Ярославля Светлана Израилева.

V Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей и расширенное заседание Совета регионов общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" проходит в Ярославле 22-23 июня.

В рамках совещания состоялась встреча представителей промышленности Ярославской области с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовыми и президентом "Опоры России" Александром Калининым. Выработанные законодательные инициативы будут направлены в Госудуму. 

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Мне нужна твоя одежда". Как старые вещи получают новую жизнь
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
WP: Обама планировал внедрить хакерское ПО в российскую инфраструктуру
2
Минфин Украины подал апелляцию в суд Лондона по делу о долге в $3 млрд перед РФ
3
ФАС подготовит проекты документов об изъятии понятия роуминг из законодательства
4
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
5
В одном из районов Татарстана выпал снег
6
Экспертиза установила, что водитель могла предотвратить наезд на мальчика в Балашихе
7
Госдума рассмотрит в первом чтении законопроект о курортном сборе
Темы дня
Загрузка...
Реклама