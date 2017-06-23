Власти Ярославля поделились успешным опытом работы с нестационарными торговыми объектами

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ЯРОСЛАВЛЬ, 22 июня. /ТАСС/. Программа по включению в схему развития города нестационарных торговых объектов (НТО) в Ярославле признана уникальной на межрегиональном совещании уполномоченных по защите прав предпринимателей.
Об этом сообщил журналистам президент "Опоры России" Александр Калинин.
"Нам понравились подходы мэра Ярославля Владимира Слепцова к нестационарным торговым объектам. Вы знаете, что до сих пор не принят федеральный закон по нестационарной торговле. А город Ярославль продемонстрировал, что даже при отсутствии федерального законодательства можно по-людски относиться к микробизнесу, где люди много лет создают рабочие места. Нестационарные торговые объекты включили в схему развития города", - сказал Калинин.
Программа по размещению НТО была разработана мэрией Ярославля в 2016 году при участии общественности и представителей бизнеса. На первом этапе ее реализации с улиц Ярославля были убраны все незаконно установленные павильоны. Власти города создали схему размещения НТО, снизили на 50% стоимость права размещения объектов, увеличили срок аренды участков.
"Теперь наша цель - заменить объекты на павильоны единого образца. В городе установлено уже около 15 новых НТО, до сентября будет заменено порядка 400 объектов", - сказала ТАСС пресс-секретарь мэра Ярославля Светлана Израилева.
V Межрегиональное совещание уполномоченных по защите прав предпринимателей и расширенное заседание Совета регионов общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства "Опора России" проходит в Ярославле 22-23 июня.
В рамках совещания состоялась встреча представителей промышленности Ярославской области с уполномоченным при президенте России по защите прав предпринимателей Борисом Титовыми и президентом "Опоры России" Александром Калининым. Выработанные законодательные инициативы будут направлены в Госудуму.