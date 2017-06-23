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Источник: замглавы МЭР Воскресенский стал кандидатом на пост гендиректора "Почты России"

Экономика и бизнес
23 июня, 19:38 UTC+3

На данный момент в списке находится пять кандидатур

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Материал из 1 страницы
Заместитель министра экономического развития РФ Станислав Воскресенский

Заместитель министра экономического развития РФ Станислав Воскресенский

© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский вошел в список кандидатов на пост генерального директора "Почты России", а окончательное решение правительства ожидается в ближайшие дни, поскольку контракт нынешнего главы компании Дмитрия Страшнова истекает 1 июля, заявили ТАСС источники в правительстве и телекоммуникационной отрасли.

"Кандидатура Воскресенского есть в списке, но окончательное решение будет принято в начале следующей недели", - сказал один из источников.

По словам источников, на данный момент в списке находится пять кандидатур, включая самого Страшнова и еще одного заместителя министра экономического развития Николая Подгузова. ТАСС на данный момент не располагает официальными комментариями самого Воскресенского и пресс-службы правительства.

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