Источник: замглавы МЭР Воскресенский стал кандидатом на пост гендиректора "Почты России"

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МОСКВА, 23 июня. /ТАСС/. Заместитель министра экономического развития Станислав Воскресенский вошел в список кандидатов на пост генерального директора "Почты России", а окончательное решение правительства ожидается в ближайшие дни, поскольку контракт нынешнего главы компании Дмитрия Страшнова истекает 1 июля, заявили ТАСС источники в правительстве и телекоммуникационной отрасли.
"Кандидатура Воскресенского есть в списке, но окончательное решение будет принято в начале следующей недели", - сказал один из источников.
По словам источников, на данный момент в списке находится пять кандидатур, включая самого Страшнова и еще одного заместителя министра экономического развития Николая Подгузова. ТАСС на данный момент не располагает официальными комментариями самого Воскресенского и пресс-службы правительства.