МВФ предоставил Армении очередной кредитный транш в размере более $21 млн

Генменеджер "Коламбуса": Панарин входит в число лучших в НХЛ по игре в большинствеСпорт 24 июня, 2:05
Белый дом выразил тревогу по поводу шуток, касающихся безопасности президента СШАМеждународная панорама 24 июня, 1:43
Клуб НХЛ "Вашингтон" подписал восьмилетний контракт с Оши на $46 млнСпорт 24 июня, 1:27
МИД Катара: Доха изучает условия арабских стран и даст на них официальный ответМеждународная панорама 24 июня, 0:57
Сборная России по тхэквондо стартует на чемпионате мира в Южной КорееСпорт 24 июня, 0:47
Сборная Португалии сыграет за выход в полуфинал Кубка конфедераций по футболуСпорт 24 июня, 0:40
Федор Емельяненко проведет перенесенный бой с Мэттом МитриономСпорт 24 июня, 0:32
Сборной России нужна победа над мексиканцами для выхода в полуфинал Кубка конфедерацийСпорт 24 июня, 0:21
Подмосковье не решило, куда деть столичный мусор, после закрытия Кучинского полигона ТБООбщество 24 июня, 0:11
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о выделении Армении нового кредитного транша в размере около $21,6 млн. Об этом сообщила пресс-служба МВФ, который расположен в столице США.
Как говорится в распространенном заявлении, Совет директоров Фонда завершил очередной, пятый по счету, обзор выполнения Ереваном условий программы кредитной поддержки, рассчитанной на три года. В результате было принято решение предоставить Армении означенный заем. В целом же программа, одобренная МВФ в начале марта 2014 года, предусматривает выделение Еревану порядка $111,6 млн.
Заместитель директора-распорядителя МВФ Тао Чжан заявил, что, "как ожидается, экономическая активность [в Армении] усилится в 2017 году и в среднесрочной перспективе". "Однако сохраняются риски снижения [темпов экономического роста] и существенные структурные вызовы", - добавил он.