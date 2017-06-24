МВФ предоставил Армении очередной кредитный транш в размере более $21 млн

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) принял решение о выделении Армении нового кредитного транша в размере около $21,6 млн. Об этом сообщила пресс-служба МВФ, который расположен в столице США.

Как говорится в распространенном заявлении, Совет директоров Фонда завершил очередной, пятый по счету, обзор выполнения Ереваном условий программы кредитной поддержки, рассчитанной на три года. В результате было принято решение предоставить Армении означенный заем. В целом же программа, одобренная МВФ в начале марта 2014 года, предусматривает выделение Еревану порядка $111,6 млн.

Заместитель директора-распорядителя МВФ Тао Чжан заявил, что, "как ожидается, экономическая активность [в Армении] усилится в 2017 году и в среднесрочной перспективе". "Однако сохраняются риски снижения [темпов экономического роста] и существенные структурные вызовы", - добавил он.