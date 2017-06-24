Эксперт: взаимодополнение должно стать основой сотрудничества РФ и Южной Кореи

ХАБАРОВСК, 24 июня. /Спец. корр ТАСС Станислав Варивода/. Взаимодополнение - основа будущего экономического сотрудничества между Республикой Корея и Россией. Об этом заявил в беседе с корреспондентом ТАСС в субботу Квон Дэ Ук, главный представитель группы Accor Ambassador Hotels в РК.

"Экономические связи между Республикой Корея и Россией развиваются достаточно быстрыми темпами, в настоящее время этот процесс набирает темпы, в том числе в гостиничном бизнесе", - сказал Квон Дэ Ук.

"У России есть колоссальные природные ресурсы, а у Кореи - высокие технологии. Объединив их, мы сообща могли бы совершить настоящий прорыв в экономическом сотрудничестве, работая в синергии", - подчеркнул эксперт. Он отметил, что препятствий для этого нет. "Раньше, во времена СССР, они были в первую очередь из-за идеологии, но их уже давно преодолели. Сейчас самое время для того, чтобы совместно взяться за экономическое сотрудничество", - подчеркнул бизнесмен.

Со своей стороны, отметил Квон Дэ Ук, группа Accor Ambassador Hotels планирует укреплять сотрудничество с РФ в сфере туризма, особенно на фоне сокращения потока гостей из Китая.

По его словам, Россия также "располагает огромными культурными ресурсами, тут Корее есть чему поучиться". "В РФ каждому доступны театры, выставки, концерты. В нашей стране позволить себе регулярные походы на такие мероприятия могут только очень обеспеченные люди", - сказал он, указав, что Россия должна стать в этом примером для Южной Кореи.

Квон Дэ Ук входит в состав делегации из более чем пятидесяти южнокорейских политиков, бизнесменов, деятелей культуры и искусства, которые путешествуют по Дальнему Востоку. Целью поездки, как ранее заявил Ку Чхон Со, глава организовавшей эту поездку неправительственной организации "Фонд Будущего Кореи", является подготовка к объединению Кореи и более широкое вовлечение России в этот процесс.