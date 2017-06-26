Минфин найдет средства для поддержки анимационных студий по просьбе президента РФ

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минфин России обещал изыскать в бюджете средства на поддержку российских анимационных студий по просьбе президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр финансов Антон Силуанов.
"Конечно же, поможем, если глава государства принял такое решение. Найдем ресурсы", - сказал министр.
В конце мая президент провел встречу с российскими мультипликаторами и пообещал оказать дополнительную материальную поддержку студиям в объеме до 500 млн рублей.
Ранее председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева рассказала ТАСС, что российские аниматоры намерены попросить президента Владимира Путина о налоговых льготах и преференциях, как у компаний IT-отрасли. Глава "Союзмультфильма" отмечала, что в отрасли работают "со сложными инновационными решениями, с программным продуктом", а также внедряют дорогостоящее оборудование и софт, "который часто стоит дороже, чем во многих других отраслях". Кроме того, по ее мнению, анимация и производство контента для детей - стратегически важное направление для страны, и Россия способна конкурировать здесь с другими игроками на рынке.
До 2023 года в России действует льготный налоговый режим для IT-компаний по уплате страховых взносов. Ставка взноса в Пенсионный фонд России составляет 8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2%, на обязательное медицинское страхование - 4%. При этом полная ставка этих страховых тарифов в России составляет для большинства компаний-работодателей в стране 30%.