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Минфин найдет средства для поддержки анимационных студий по просьбе президента РФ

Экономика и бизнес
26 июня, 8:07 UTC+3

Ранее Владимир Путин провел встречу с российскими мультипликаторами и пообещал оказать дополнительную материальную поддержку студиям в объеме до 500 млн рублей

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Минфин России обещал изыскать в бюджете средства на поддержку российских анимационных студий по просьбе президента РФ Владимира Путина. Об этом в интервью ТАСС сообщил министр финансов Антон Силуанов.

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ТАСС поговорил с создателями современных российских мультфильмов – об истории отечественной анимации и о том, чем она живет сейчас

"Конечно же, поможем, если глава государства принял такое решение. Найдем ресурсы", - сказал министр.

В конце мая президент провел встречу с российскими мультипликаторами и пообещал оказать дополнительную материальную поддержку студиям в объеме до 500 млн рублей.

Ранее председатель правления студии "Союзмультфильм" Юлиана Слащева рассказала ТАСС, что российские аниматоры намерены попросить президента Владимира Путина о налоговых льготах и преференциях, как у компаний IT-отрасли. Глава "Союзмультфильма" отмечала, что в отрасли работают "со сложными инновационными решениями, с программным продуктом", а также внедряют дорогостоящее оборудование и софт, "который часто стоит дороже, чем во многих других отраслях". Кроме того, по ее мнению, анимация и производство контента для детей - стратегически важное направление для страны, и Россия способна конкурировать здесь с другими игроками на рынке.

До 2023 года в России действует льготный налоговый режим для IT-компаний по уплате страховых взносов. Ставка взноса в Пенсионный фонд России составляет 8%, на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2%, на обязательное медицинское страхование - 4%. При этом полная ставка этих страховых тарифов в России составляет для большинства компаний-работодателей в стране 30%.

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