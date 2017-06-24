Евтушенков верит в позитивный исход разбирательства с "Роснефтью"

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков верит, что корпорация сумеет успешно пройти спор с "Роснефтью" по делу о "Башнефти".

"К сожалению, без подобных корпоративных споров, видимо, не обойтись в действительности. Но мы верим, что наше дело абсолютно правое и разум восторжествует, и эта страница нашей истории тоже будет пройдена", - сказал он на годовом собрании акционеров. Евтушенков напомнил, что компания уже сталкивалась с достаточно большим количеством препятствий. "Но тем не менее на протяжении уже десятилетий корпорация живет, развивается вопреки иногда даже мрачным прогнозам", - сказал он.

В начале мая "Роснефть" и подконтрольная ей "Башнефть" подали в Арбитражный суд Башкирии иск с требованием взыскать с АФК "Система" и ЗАО "Система-Инвест" 106,6 млрд руб. убытков, причиненных, как утверждалось, "Башнефти" в результате ее реорганизации в 2014 году. Впоследствии сумма претензий выросла до 170,6 млрд руб. с учетом девальвации рубля. К иску также присоединилась Башкирия. Арбитражный суд Республики Башкортостан 27 июня рассмотрит по существу иск "Роснефти" к АФК "Система".

С 2005 по 2014 год "Башнефть" входила в состав АФК "Система" Владимира Евтушенкова, после была возвращена в государственную собственность. В 2016 году 50,1% акций "Башнефти" приобрела "Роснефть", заплатив за пакет 329,7 млрд руб. Позднее, после оферты миноритариям, "Роснефть" стала контролировать 57,7% уставного капитала "Башнефти". Башкирии принадлежит 25% плюс одна акция "Башнефти".

22 июня, в день проведения годового собрания акционеров "Роснефти", АФК "Система" заявила о предложении во внесудебном порядке оценить результаты реорганизации "Башнефти" (подконтрольна "Роснефти"), а также финансовые последствия этой реорганизации для нефтяной компании. Основной бенефициар АФК "Система" Владимир Евтушенков тогда заявлял ТАСС, что компания готова рассматривать любые варианты урегулирования спора с "Роснефтью".

Глава "Роснефти" Игорь Сечин не стал комментировать предложение АФК "Система", однако заявил о необходимости проверить его легитимность, поскольку ранее в суд поступали "некоторые предложения об урегулировании (ходатайство об отказе от иска якобы от имени "Роснефти" с явными признаками фальшивки - прим. ТАСС)".