Глава РЭЦ: курс доллара на уровне 60-65 рублей комфортен для роста российского экспорта

МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/ Курс доллара на уровне 60-65 рублей благоприятен для уверенного роста российского экспорта. Такое мнение в интервью программе "Поздняков", которая выйдет на телеканале НТВ во вторник, высказал генеральный директор Российского экспортного центра (РЭЦ) Петр Фрадков. Фрагменты программы размещены на сайте телеканала.

"По некоторым оценкам, 60-65 рублей (за доллар - прим. ТАСС) - это достаточно комфортный показатель для уверенного роста экспорта по многим позициям", - сказал он.

Фрадков также отметил, что за четыре месяца 2017 года рост несырьевого экспорта составил около 14%. "Это очень предварительный показатель. Дождемся конца года, может быть, цифры скорректируются, может быть, даже с точки зрения снижения", - отметил он.

По его словам, на конец 2016 года доля несырьевых товаров в структуре экспорта из России составляла 56-57%. "То есть мы давно перевалили половину, это очень важно понимать. Может быть, сейчас мы показываем 52-53%", - сообщил глава РЭЦ.

Как ранее сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова, промышленным предприятиям России в перспективе ближайших месяцев выгоден курс на уровне 58-62 рубля за доллар: это наиболее комфортный уровень для реализации проектов импортозамещения и экспортных сделок.

Официальный курс доллара США по отношению к рублю, объявленный Банком России, на 24-26 июня составил 59,6564 рубля. 21 июня курс доллара на торгах Московской биржи превысил 60 рублей впервые с 2 февраля 2017 года.