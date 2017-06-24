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Минтранс направит на ремонт федеральных трасс М-5 и М-6 в Рязанской области 7 млрд рублей

Экономика и бизнес
24 июня, 16:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Деньги будут направлены на проекты развития, реконструкции трассы М-5, а также на строительство развязки на 189 км дороги

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Объем инвестиций Минтранса РФ в ремонт участков федеральных трасс М-5 и М-6, проходящих по Рязанской области, в 2017 году составит 7 млрд рублей. Об этом в субботу сообщил журналистам министр транспорта Максим Соколов по итогам рабочего совещания, посвященного реализации в регионе приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

"Рязанская область получила беспрецедентный объем поддержки из средств федерального бюджета. Это касается не только проекта "Безопасные и качественные дороги", там сумма трансферта составляет 625 млн рублей, но и наших федеральных трасс, двух основных артерий, которые транзитом проходят через Рязанскую область - трасс М-5 и М-6. Совокупный объем инвестиций, которые сделают федеральные дорожники на территории региона, составляет более 7 млрд рублей", - отметил министр.

Деньги будут направлены на проекты развития, реконструкции трассы М-5, а также на строительство развязки на 189 км дороги.

Соколов сообщил, что дорожные работы в регионе выполняются в соответствии с графиком.

"Что касается федеральных трасс, проходящих по территории области, в первую очередь М-5 - то это основная артерия, хотя и М-6 тоже очень важна для транспортных потоков, мы подтянем ее нормативное содержание с 60% до 83% в течение 2017 года", - сказал министр.

В рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в целом по стране запланировано приведение в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и развитие автомобильных и муниципальных дорог крупнейших городских агломераций. Это должно снизить число аварийных участков там до 2018 года не менее чем на 50% и, до 2025 года, не менее чем на 85%.

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