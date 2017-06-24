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Соколов: число аварийно-опасных мест на рязанских дорогах за два года сократится вдвое

Экономика и бизнес
24 июня, 16:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 24, июня. /ТАСС

Руководство региона, в свою очередь, рассчитывает уже в этом году значительно улучшить качество дорожного полотна

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МОСКВА, 24 июня. /ТАСС/. Минтранс запланировал двое сократить количество мест концентрации ДТП на территории Рязанской области в течение двух лет. Об этом в субботу заявил журналистам министр транспорта РФ Максим Соколов по итогам рабочего совещания в Рязани, посвященного реализации в регионе приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги".

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"Один из акцентов проекта "Безопасные и качественные дороги"- ликвидация мест концентрации ДТП, таких около 50 на территории Рязанской области, но мы уменьшим буквально два года это количество в два раза", - сказал министр.

Как уточнил врио губернатора Рязанской области Николай Любимов, руководство региона также ставит амбициозные цели и рассчитывает уже в этом году значительно улучшить качество дорожного полотна.

"По проекту "Безопасные и качественные дороги" по Рязанской агломерации, включающей в себя дороги в Рязани и вокруг областного центра, мы с 30% дорог в нормативном состоянии должны будем привести их к цифре 50%, и в последствии, учитывая, что проект продолжится и следующем году, довести их количество, как минимум до 73 %", - уточнил Николай Любимов.

В рамках федерального приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" в целом по стране запланировано обеспечить реализацию программ приведения в нормативное транспортно-эксплуатационное состояние и развития автомобильных и муниципальных дорог крупнейших городских агломераций. В том числе, снизить число аварийно-опасных участков на дорогах крупнейших городских агломераций до 2018 года не менее чем на 50% и, до 2025 года, не менее чем на 85%.

В состав Рязанской агломерации вошли пять муниципалитетов, включая Рязань, Рыбновский, Клепиковский, Спасский, Рязанский, Пронский район. Общий объем средств, который будет направлен на реализацию проекта в 2017 году, составляет более 1 млрд 260 млн рублей, 625 млн из которых - федеральные средства.

В этом году в рамках программы планируется отремонтировать 5 объектов на федеральных трассах, 21 региональный объект и 20 местных. На данный момент уже досрочно сданы 3 объекта на региональной сети, в частности, участок дороги Шереметьево-Дядьково протяженностью 3,2 километра в Рязанском районе. По информации регионального министерства транспорта и автомобильных дорог, также досрочно готовятся к вводу еще три объекта в Рязанском и Пронском районах.

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