Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Медведев отметил вклад ФСК ЕЭС в укрепление энергетической безопасности страны

Экономика и бизнес
25 июня, 11:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 25, июня. /ТАСС

Премьер-министр поздравил компанию с 15-летием со дня ее основания

Поделиться
Материал из 1 страницы
© Дмитрий Астахов/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС) с 15-летием со дня основания, отметив ее вклад в укрепление энергетической безопасности страны. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"Создание вашей уникальной компании стало важным этапом реформирования и развития электроэнергетической отрасли, которая имеет стратегическое значение для нашей огромной страны. Ведь от работы магистральных линий электропередачи во многом зависит развитие отечественной экономики, а главное - жизнь миллионов людей", - говорится в телеграмме.

Глава правительства отметил, что ФСК ЕЭС эффективно управляет национальной энергетической сетью и предоставляет качественные услуги регионам. "Сегодня компания входит в число мировых лидеров по показателям надежности в высоковольтных сетях, вносит серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности страны. И вместе с тем динамично развивается, модернизирует подстанции, внедряет инновационные технологии, устанавливает современное оборудование, причем в первую очередь российского производства, активно участвует в программе импортозамещения", - добавил Медведев.

Премьер также отметил, что в портфеле ФСК ЕЭС есть множество реализованных масштабных инвестиционных проектов. "И конечно, одним из важных направлений вашей работы является благотворительная и просветительская деятельность, поддержка образования, культуры и спорта", - добавил глава кабмина. Медведев выразил уверенность, что опыт, профессионализм, целеустремленность и впредь будут залогом успеха коллектива ФСК ЕЭС.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Медведев, Дмитрий Анатольевич
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
19 главных фото недели: Путин под дождем, Елизавета II в парламенте и Темер в Большом театре
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Роковой размен: Федор Емельяненко проиграл нокаутом Мэтту Митриону
2
Федор Емельяненко проиграл Мэтту Митриону нокаутом в первом раунде
3
Рогозин резко ответил на критику украинского блогера в адрес танка "Армата"
4
СМИ: число жертв возгорания цистерны топливом в Пакистане превысило 140 человек
5
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
6
В Саратовской области мальчик случайно застрелил четырехлетнюю сестру
7
Американский журналист: Трамп знал, что власти Сирии не применяли химоружие в Хан-Шейхуне
Темы дня
Загрузка...
Реклама