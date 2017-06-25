Медведев отметил вклад ФСК ЕЭС в укрепление энергетической безопасности страны

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поздравил коллектив Федеральной сетевой компании "Единая энергетическая система" (ФСК ЕЭС) с 15-летием со дня основания, отметив ее вклад в укрепление энергетической безопасности страны. Текст телеграммы опубликован в воскресенье на сайте кабмина.

"Создание вашей уникальной компании стало важным этапом реформирования и развития электроэнергетической отрасли, которая имеет стратегическое значение для нашей огромной страны. Ведь от работы магистральных линий электропередачи во многом зависит развитие отечественной экономики, а главное - жизнь миллионов людей", - говорится в телеграмме.

Глава правительства отметил, что ФСК ЕЭС эффективно управляет национальной энергетической сетью и предоставляет качественные услуги регионам. "Сегодня компания входит в число мировых лидеров по показателям надежности в высоковольтных сетях, вносит серьезный вклад в укрепление энергетической безопасности страны. И вместе с тем динамично развивается, модернизирует подстанции, внедряет инновационные технологии, устанавливает современное оборудование, причем в первую очередь российского производства, активно участвует в программе импортозамещения", - добавил Медведев.

Премьер также отметил, что в портфеле ФСК ЕЭС есть множество реализованных масштабных инвестиционных проектов. "И конечно, одним из важных направлений вашей работы является благотворительная и просветительская деятельность, поддержка образования, культуры и спорта", - добавил глава кабмина. Медведев выразил уверенность, что опыт, профессионализм, целеустремленность и впредь будут залогом успеха коллектива ФСК ЕЭС.