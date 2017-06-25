Роскомнадзор не готов заблокировать Telegram "завтра", но счет идет на дни

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Роскомнадзор не готов заблокировать Telegram "завтра", но счет идет на дниЭкономика и бизнес 25 июня, 13:16
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ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор не готов заблокировать Telegram "завтра" в случае отказа мессенджера от предоставления данных о компании, однако время на это "исчисляется днями", заявил в эфире телеканала НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.
"Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено - оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова", - сказал он.