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Роскомнадзор не готов заблокировать Telegram "завтра", но счет идет на дни

Экономика и бизнес
25 июня, 13:16 UTC+3

В федеральной службе ждут ответа от создателя мессенджера Павла Дурова, пояснил руководитель Алексей Жаров

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Глава Роскомнадзора Александр Жаров

Глава Роскомнадзора Александр Жаров

© Антон Новодережкин/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Роскомнадзор не готов заблокировать Telegram "завтра" в случае отказа мессенджера от предоставления данных о компании, однако время на это "исчисляется днями", заявил в эфире телеканала НТВ глава Роскомнадзора Александр Жаров.

"Мы используем последнюю возможность коммуникации и диалога. Я не могу сказать, что мы готовы и будем блокировать Telegram завтра, но я повторяю, что время ограничено - оно исчисляется днями. Мы будем эти дни ждать ответа Павла Дурова", - сказал он.

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