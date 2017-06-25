ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в России в мае выросли на 3,2%. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

"Инвестиции растут темпами 3,2% в мае", - сказал он.