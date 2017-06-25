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Инвестиции в основной капитал в России в мае выросли на 3,2%

Экономика и бизнес
25 июня, 15:59 UTC+3
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Материал из 1 страницы

ВЛАДИВОСТОК, 25 июня. /ТАСС/. Инвестиции в основной капитал в России в мае выросли на 3,2%. Об этом в эфире телеканала "Россия 1" сообщил глава Минфина Антон Силуанов.

"Инвестиции растут темпами 3,2% в мае", - сказал он.

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Силуанов, Антон Германович
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