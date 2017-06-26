Медведев проведет совещание по основным параметрам бюджета 2018-2020 годов

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Премьер-министр России Дмитрий Медведев проведет в понедельник совещание по прогнозам социально-экономического развития страны и основным параметрам федерального бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

В совещании примут участие первый вице-премьер Игорь Шувалов, зампреды правительства Сергей Приходько, Аркадий Дворкович, Дмитрий Козак, Виталий Мутко, Дмитрий Рогозин, Александр Хлопонин, Юрий Трутнев, помощник президента Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Орешкин, министр финансов Антон Силуанов, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр сельского хозяйства Александр Ткачев, министр труда и социальной защиты Максим Топилин, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.

24 апреля на заседании коллегии Минэкономразвития Медведев потребовал добиться того, чтобы экономика развивалась по целевому варианту макропрогноза на 2018-2020 годы. "Условия, которые складываются, беспрецедентны для современной российской экономики, экономики современной России за 25 лет. Эти положительные сдвиги должны быть долгосрочными и устойчивыми трендами. И мы должны сделать все, чтобы наша экономика все же развивалась по целевому сценарию прогноза, который, кстати, подготовлен в вашем министерстве", - сказал тогда премьер.

Правительство РФ 13 апреля рассмотрело три варианта прогноза социально-экономического развития РФ на 2018-2020 годы - консервативный, базовый, целевой - и приняло за основу так называемый базовый сценарий, при котором рост ВВП в 2017 году составит 2%, а потом на три года стабилизируется на 1,5%. При этом российские власти обещали заняться проработкой мер для достижения целевого варианта, который прогнозирует ускорение роста экономики до темпов выше среднемировых - 3,1% в 2020 году.

Пересмотренный базовый вариант прогноза стал значительно оптимистичнее предшествующей оценки. Так, рост ВВП-2017 прогнозируется на уровне 2% против 0,6% ранее, а инфляция на уровне 3,8% против 4%. Те же показатели на 2017 год заложены и в целевой сценарий, однако дальше начинаются между ними расхождения, которые с каждым новым годом прогноза становятся все значительнее. Так, согласно целевому прогнозу, в 2020 году рост экономики составит 3,1% против 1,5% по базовому, рост инвестиций ускорится до 9,8% против 2,1%, а заработной платы - до 2,5% против 1,3%.