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Суд рассмотрит кассационную жалобу "Роснефти" на решение по иску к РБК

Экономика и бизнес
26 июня, 0:10 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Ранее сообщалось, что компанию не устроила слишком низкая компенсация по иску: суд взыскал с РБК лишь 390 тыс. рублей, тогда как "Роснефть" требовала более 3 млрд рублей

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Арбитражный суд Московского округа в понедельник рассмотрит кассационную жалобу "Роснефти" на решение по иску к медиахолдингу РБК и трем его журналистам о защите чести, достоинства и деловой репутации. Об этом ТАСС сообщили в суде.

Как следует из определения суда, кассационная жалоба подана в соответствии с требованиями закона, в связи с чем принята к рассмотрению.

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"Роснефть" просит отменить решение московского арбитража о частичном удовлетворении иска. Как ранее сообщал пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев, компанию не устроила слишком низкая компенсация по иску: суд взыскал с РБК лишь 390 тыс. рублей, тогда как "Роснефть" требовала более 3 млрд рублей компенсации.

В апреле 2016 года "Роснефть" подала в суд на РБК из-за статьи "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", заявив о репутационном ущербе на 3,124 млрд рублей. Ответчиками выступают журналисты Константин Бочкарев, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло, ООО "БизнесПресс" (учредитель РБК) и РБК-ТВ.

В декабре Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск "Роснефти", обязав РБК выплатить 390 тыс. рублей и удалить спорный материал. Однако обе стороны не согласились с решением суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд отменил решение московского арбитража, оставив в силе только решение удалить статью и опубликовать опровержение.

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