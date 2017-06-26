FESCO начала доставку грузов в регионы Крайнего Севера в рамках северного завоза

ВЛАДИВОСТОК, 26 июня. /ТАСС/. Транспортная группа FESCO начала перевозку грузов в регионы Крайнего Севера в рамках северного завоза, которая продлится с июня по ноябрь; в нынешнем году число судов компании, привлеченных к проекту, увеличилось почти втрое: в прошлом году во время летней навигации работали три судна, в 2017 грузы в порты Арктики и Певек будут доставлять семь судов, а перевозки по Северному морскому пути с запада на восток обеспечит "Василий Головнин". Об этом сообщает в понедельник пресс-служба транспортной группы.

"Семь собственных судов ледового класса, включая лесовоз, контейнеровозы и многоцелевые сухогрузы, будут доставлять товары в чукотский порт Певек и порты Арктики, в том числе обеспечивая выгрузку на необорудованный берег с помощью самоходных барж и тракторов. Перевозки по трассе Северного морского пути (СМП) с запада на восток обеспечит дизель-электроход "Василий Головнин". В арктических перевозках летне-осеннего сезона прошлого года участвовали ледокол "Адмирал Макаров", транспортные суда "ФЕСКО Певек" и "ФЕСКО Приморье", - говорится в сообщении.

С 12 июня грузы северного завоза доставляют по регулярной каботажной линии "ФЕСКО Анадырь Директ Лайн": контейнеровозы "Капитан Сергиевский" и "Капитан Кремс" осуществляют перевозки по маршруту Владивосток - Анадырь - Эгвекинот - Владивосток. Всего за время навигации планируется сделать шесть последовательных рейсов по расписанию.

Суда FESCO, работающие в период летней навигации на Северном морском пути, проходят специальную подготовку, учитывающую все риски работы на севере. Транспортная группа участвует в северном завозе ежегодно и доставляет жителям продовольствие, топливо, уголь, промтовары, стройматериалы, оборудование и технику.

В 2016 году в рамках летней навигации в восточном районе Арктики флот FESCO обеспечил проводку 31 судна, которые завезли в порты и порт-пункты Чукотки и СМП 78 тысяч тонн грузов и вывезли из них 67 тысяч тонн.