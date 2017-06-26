Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Президент Азербайджана обсудил с главой ВТБ банковское сотрудничество между странами

Экономика и бизнес
26 июня, 6:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

На встрече "было отмечено значение прекрасно организованных в Баку соревнований" в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1"

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в воскресенье встречу с президентом- председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

Как сообщается на официальном сайте президента Азербайджана, Алиев и Костин "обменялись мнениями по вопросам банковского сотрудничества" между Азербайджаном и Россией. "В ходе беседы было подчеркнуто, что банк ВТБ, на протяжении многих лет осуществляет плодотворную деятельность в Азербайджане", - говорится в сообщении на сайте.

На встрече "было отмечено значение прекрасно организованных в Баку (с 17 по 19 июня - прим. ТАСС) соревнований" в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Азербайджан
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Дуров назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции РФ
2
В центре Москвы иномарка упала в реку
3
СМИ: CNN ужесточает правила публикаций материалов о России
4
"Известия": в Госдуме планируют ужесточить наказание за коррупцию
5
Журналисты из 10 стран посетили площадку строящегося моста в Крым
6
SpaceX осуществила запуск спутников с рекордно коротким интервалом
7
Десятки тысяч мусульман собрались у Соборной мечети в Москве
Темы дня
Загрузка...
Реклама