Президент Азербайджана обсудил с главой ВТБ банковское сотрудничество между странами

Кузнецова поднялась на восьмое место в рейтинге WTA, Шарапова - 179-яСпорт 26 июня, 6:50
Володин проиллюстрировал связи РФ и Кореи на примере судьбы семьи иркутского депутатаПолитика 26 июня, 6:42
Россиянин Рублев поднялся на 14 позиций в рейтинге ATPСпорт 26 июня, 6:11
Роспотребнадзор: более 306 тыс. человек пострадали с начала года от укусов клещейОбщество 26 июня, 6:02
Швыдкой: ограничение показа зарубежных фильмов требует высокого качества киноиндустрии РФКультура 26 июня, 5:41
Мария Шарапова завершила запись аудиокнигиСпорт 26 июня, 5:09
Хакеры разместили лозунги в поддержку ИГ на сайте губернатора и ряда ведомств ОгайоМеждународная панорама 26 июня, 4:49
МLS и NFL поддержали заявку Лос-Анджелеса на проведение ОИ-2024Спорт 26 июня, 4:46
Дуров назвал требования Роскомнадзора противоречащими Конституции РФОбщество 26 июня, 4:27
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в воскресенье встречу с президентом- председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.
Как сообщается на официальном сайте президента Азербайджана, Алиев и Костин "обменялись мнениями по вопросам банковского сотрудничества" между Азербайджаном и Россией. "В ходе беседы было подчеркнуто, что банк ВТБ, на протяжении многих лет осуществляет плодотворную деятельность в Азербайджане", - говорится в сообщении на сайте.
На встрече "было отмечено значение прекрасно организованных в Баку (с 17 по 19 июня - прим. ТАСС) соревнований" в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".