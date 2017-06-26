Президент Азербайджана обсудил с главой ВТБ банковское сотрудничество между странами

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел в воскресенье встречу с президентом- председателем правления банка ВТБ Андреем Костиным.

Как сообщается на официальном сайте президента Азербайджана, Алиев и Костин "обменялись мнениями по вопросам банковского сотрудничества" между Азербайджаном и Россией. "В ходе беседы было подчеркнуто, что банк ВТБ, на протяжении многих лет осуществляет плодотворную деятельность в Азербайджане", - говорится в сообщении на сайте.

На встрече "было отмечено значение прекрасно организованных в Баку (с 17 по 19 июня - прим. ТАСС) соревнований" в рамках чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".