Глава японской Takata уйдет в отставку из-за неспособности компании выплатить долги

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ТОКИО, 26 июня. /ТАСС/. Генеральный и исполнительный директор японской компании-производителя подушек безопасности Takata Сигэхиса Такада покинет оба своих поста в связи с кризисом. Об этом он заявил в понедельник на пресс-конференции в Токио.
"Я приношу свои глубокие извинения перед нашими партнерами и акционерами. Я беру на себя всю ответственность за случившееся и уйду в отставку, когда компания окончательно встанет на путь преобразований", - сказал он.
Ранее в понедельник Takata сообщила, что обратилась в Окружной суд Токио с целью получения защиты от банкротства в связи с неспособностью выплатить долг перед кредиторами. На данный момент обязательства корпорации перед кредиторами составляют более 1 трлн иен ($9,02 млрд). В связи с подачей заявления в суд Токийская фондовая биржа сообщила, что приостанавливает торги акциями Takata с целью проведения делистинга.
Как ожидается, ряд автоконцернов, в том числе Toyota, помогут Takata покрыть расходы на замену неисправных подушек безопасности в рамках кампании по отзыву машин по всему миру. Кроме того, часть бизнеса Takata по производству ремней безопасности и детских автокресел будет выделена в отдельную компанию, которая продолжит свою деятельность совместно с американским производителем автомобильных запчастей Key Safety Systems. Его вложения составят порядка 200 млрд иен ($1,7 млрд).
Компания Takata оказалась в центре скандала в 2014 году. Как установили власти США, изготовленные ею подушки безопасности из-за неисправности пиропатрона при аварии могут не раскрыться правильно, а лопнуть или же "выстрелить" в находящихся в салоне автомобиля людей кусочками металла. Из-за таких инцидентов в мире погибли по меньшей мере 16 человек, более 180 пострадали, как минимум 11 смертей приходятся на США. В мире из-за проблем с подушками безопасности Takata были отозваны более 120 млн автомобилей.