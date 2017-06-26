Курс доллара на Московской бирже снизился на 23 копейки

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов снизился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 23 копейки и составил 59,15 рубля. Евро опустился на 32 копейки и составил 66,15 рубля.
Индекс ММВБ поднялся на 0,5% и достиг отметки в 1876,78 пункта. Долларовый индекс РТС вырос на 1,13% до 1000,13 пункта, превысив отметку в 1000 пунктов впервые с 20 июня
При этом стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2017 г. на бирже ICE в Лондоне выросла по сравнению с закрытием предыдущих торгов на 1%, до 46,22 доллара за баррель.
В начале текущей недели цена нефти может скорректироваться вверх, считает аналитик "Открытие брокер" Андрей Кочетков. Эксперт обращает внимание, что нефть сильно дешевела на прошлой неделе, однако скорость падения цены была весьма высокой, что сформировало ситуацию сильной перепроданности.
"Brent пять недель подряд закрывала с потерями. В техническом плане в районе $44 по Brent находится поддержка, которую рынок и обнаружил. Новая неделя начинается для нефти более позитивно. На Ближнем Востоке сохраняется напряженность вокруг Катара, который назвал требования к нему со стороны арабских стран нереальными. Беспорядки продолжаются в Венесуэле", - полагает эксперт.