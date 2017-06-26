Берут обязательства, возвращают займы: как регионы России выплачивают госдолг

Количество регионов, государственный долг которых выше, чем уровень доходов, неуклонно снижается. В начале мая 2016 года их было восемь, в этом году - всего четыре.

При этом, по мнению экспертов, основной причиной появления долговых обязательств областей являются наложенные федеральным центром обязательства.

ТАСС рассказывает о том, как обстоит ситуация и какими способами регионы пытаются сократить задолженность.

Доходы снижают нагрузку

По состоянию на 1 июня, в Республике Марий Эл, Псковской, Костромской областях и Хакасии госдолг превысил сумму налоговых и неналоговых доходов почти в полтора раза. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в середине июня подверг критике руководство этих субъектов, и при этом отметил, что несмотря на такую ситуацию, необходимо выполнять задачи, поставленные в "майских указах" президента, и целый ряд других обязательств. Он призвал подумать над тем, "каким образом мы можем поддержать эти регионы, какой подход нужно реализовать, чтобы добиться последовательного снижения темпов долговой нагрузки на региональные бюджеты в целом".

По мнению старшего научного сотрудника лаборатории исследования бюджетной политики Института прикладных экономических исследований Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при президенте РФ Александра Дерюгина, 2015 и 2016 годы были пиком сложной ситуации с долговой нагрузкой. Однако в этом году она улучшается: "Если мы посмотрим на динамику этого года, то у регионов-доноров и у бедных регионов долговая нагрузка снижается. Она снижается не только потому, что объем долга становится меньше - и сейчас, по-моему, он впервые стал уменьшаться и в номинальном выражении. Но и в связи с тем, что по итогам первых месяцев в регионах достаточно хорошие темпы роста собственных доходов".

На начало мая этого года в четырех регионах, госдолг был больше, чем уровень доходов. В прошлом году таких субъектов было восемь. Из "долговой ямы" выбрались Смоленская область, Ингушетия, Мордовия и Кабардино-Балкария.

Еще у восьми субъектов РФ соотношение госдолга к налоговым и неналоговым поступлениям 90 и более процентов (то есть уровень дохода лишь немного больше, чем размер долга). "В прошлом году таких регионов было 14, в позапрошлом - 18", - добавил Дерюгин.

В целом об улучшении ситуации говорит и главный научный сотрудник Института системного анализа Российской академии наук Ольга Кузнецова. "Ситуация улучшилась. Понятно, откуда она возникла: были большие обязательства, ухудшение экономической ситуации. Те обязательства, которые были возложены на региональные власти, в том числе "майские указы" президента по зарплате, оказались сложно выполнимыми", - сказала она.

Новые полномочия привели к расходам

В регионах соглашаются с тем, что передача новых полномочий и выполнение "майских указов" потребовали дополнительных средств. Так, Хакасия, где госдолг на начало мая составлял 22,8 млрд рублей (95,1% к объему налоговых и неналоговых доходов), оказалась в сложной финансовой ситуации при растущей экономике и росте собственных доходов.

Как отметили в Минфине региона, причина образования долга связана с необходимостью увеличения зарплаты бюджетникам (учителям, медикам, работникам культуры), увеличения отчислений на обязательное медицинское страхование и так далее.

"С 2012 года ежегодные расходы увеличились более чем на 8 млрд рублей. В этом и кроется причина образования долга", - добавили в республиканском министерстве. В Минфине также отметили, что ситуацию усугубило и падение цен на уголь и алюминий. "Республика сразу "провалилась" на 6,5 млрд рублей. Перекрыть этот болезненный разрыв Хакасия не может до сих пор", - отметил собеседник агентства.

В правительстве Костромской области, госдолг которой на начало мая составил 21,3 млрд рублей (доходы на 2017 год запланированы в объеме 20,4 млрд рублей), рассказали, что из-за изменений федерального законодательства произошло расширение перечня расходных полномочий региона (с 2008 года добавлено 31 новое полномочие), которые не в полном объеме обеспечены имеющимися доходами.

Регионы балансируют

Не изменило ситуацию в регионах с высокой долговой нагрузкой и принятое в прошлом году решение о перечислении в федеральный бюджет дополнительно 1% налога на прибыль с последующим его распределением нуждающимся субъектам РФ.

"У регионов мобилизовали 1% налога на прибыль и его перераспределили через Фонд финансовой поддержки регионов, при этом продолжили сокращать субсидии бюджетам субъектов и сократили общий объем межбюджетных трансфертов. Если мы посмотрим на общий объем средств, которые передаются из федерального бюджета в бюджеты регионам, то он в реальном выражении не вырос, то есть в процентах к ВВП", - пояснил Дерюгин.

По мнению Кузнецовой, в ближайшее время регионам придется продолжать работу над сбалансированностью бюджета самостоятельно.

В поисках финансов

Одним из способов пополнения казны для регионов остаются кредиты и работа над оптимизацией бюджета. Как отметил Дерюгин, более востребованными стали именно бюджетные займы. "На конец апреля доля бюджетных кредитов составила 49,4%, коммерческих - 26,6%. Доля бюджетных кредитов будет расти, они хороши тем, что они практически бесплатные в плане обслуживания", - добавил он.

Помимо кредитов, своеобразным резервом стали и другие статьи расходов. "Если посмотрим структуру расходов региональных бюджетов, то мы увидим, что с 2012 года, когда были разработаны "майские указы" президента, в реальном выражении расходы регионов на выплату зарплаты начинают расти, а расходы на развитие инфраструктуры - падать в реальном выражении", - отметил Дерюгин.

Также регионы стали работать над увеличением доходов и снижением расходов. По данным Минфина Хакасии, "работа по увеличению доходной части бюджета велась постоянно, и в среднем за это время республика по доходам ежегодно прирастала на 1,3 млрд рублей".

Фактические расходы в республике в 2016 году уменьшены на 585 млн рублей, в этом - планируется их сократить еще на 1 млрд рублей, в регионе оптимизируют бюджетную сеть органов управления и затраты на их содержание, а в управленческом аппарате сократят не менее 130 человек.

В Костромской области за 4 года число госслужащих сократили на 10,6%. В этом году власти региона рассчитывают повысить эффективность расходов за счет введения критериев нуждаемости при предоставлении соцподдержки, централизации функции бухучета в бюджетной сфере и т.д.

"Сокращение расходов на обслуживание долга планируется за счет улучшения структуры долговых обязательств. В этих целях в текущем году предполагается осуществить размещение очередного выпуска ценных бумаг", - добавили в правительстве региона.

Без помощи не обойтись

Несмотря на все эти меры, в регионах говорят о том, что резервы исчерпаны, и без помощи федерального бюджета решить вопрос с госдолгом практически невозможно.

"Для снижения уровня долговой нагрузки региону требуется поддержка из федерального бюджета", - сказали в правительстве Костромской области. Об этом говорят и в администрации Псковской области, госдолг которой с начала года вырос на 300 млн и достиг на начало июня 15,1 млрд рублей (более 94% к объему налоговых и неналоговых поступлений).

В минфине Хакасии также отметили, что, несмотря на все меры, а также на реализацию приоритетного проекта по развитию промышленного потенциала республики до 2030 года, который предусматривает 250 млрд руб. инвестиций, доходные источники не обеспечивают расходы бюджета - в этом году, по самым оптимистичным прогнозам, на 11,8 млрд рублей.

Получение федеральной помощи позволило бы Хакасии заместить коммерческие кредиты на бюджетные и сократить расходы на обслуживание займов, перераспределив средства на выполнение социально-значимых обязательств. "А со следующего года направить сэкономленные финансовые ресурсы на погашение размера государственного долга", - уточнили в республиканском Минфине.

В поисках резервов

Однако, как считают эксперты, регионам стоит также поискать внутренние резервы. Источником пополнения казны, например, для Костромской области, может быть борьба с неформальным сектором экономики. По мнению члена комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам Костромской областной думы Владимира Михайлова, если бы данная работа велась, то область не была бы в таких долгах.

"Первое - для того, чтобы госдолг не рос, надо увеличивать доходную часть, а это не выполняется администрацией региона. Второе - борьба с неэффективными расходами сегодня тоже не ведется. 30% экономики Костромской области находятся в неформальном секторе. Это значит, люди получают зарплату в конвертах", - сказал он.

По словам Михайлова, выведение "серых" зарплат из тени позволило был привлечь около 4 млрд рублей к сегодняшним 12 млрд собственных доходов.