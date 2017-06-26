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Почти полмиллиона работников в РФ получили долги по зарплате с начала года

Экономика и бизнес
26 июня, 10:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

За пять месяцев работодатели выплатили 7,5 млрд рублей

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Работодатели погасили задолженности по зарплате перед 498 тыс. работников в размере 7,5 млрд рублей за пять месяцев 2017 года. Об этом сообщила пресс-служба Роструда.

"В ходе контрольно-надзорных мероприятий, проведенных Рострудом и его территориальными органами в январе-мае 2017 года, выявлено 180 тыс. нарушений трудового законодательства, из которых порядка 43 тыс. касались вопросов оплаты труда. В результате принятых Рострудом мер за пять месяцев 2017 года удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму более 7,5 млрд рублей перед 498 тыс. работников", - говорится в сообщении.

Роструд продолжает системную работу по надзору за своевременной выплатой заработной платы, принимаются все меры инспекторского реагирования по ее погашению и привлечению виновных в нарушении прав работников к ответственности, отметили в ведомстве.

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