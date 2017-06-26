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Власти Мурманской области и "Газпром" будут вместе развивать экономику региона и Арктики

Экономика и бизнес
26 июня, 12:19 UTC+3 МУРМАНСК МУРМАНСК 26, июня. /ТАСС

Соответствующее соглашение подписали губернатор Мурманской области Марина Ковтун и генеральный директор ООО "Газпром геологоразведка" Алексей Давыдов

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МУРМАНСК, 26 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области и руководство компании "Газпром геологоразведка" подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве. Об этом сообщили в понедельник в пресс-службе регионального правительства.

"Состоялось подписание соглашения о социально- экономическом сотрудничестве между правительством Мурманской области и ООО "Газпром геологоразведка", предусматривающее ряд мероприятий, направленных на поддержку социальной сферы региона, а также создание благоприятных условий для эффективного выполнения геологоразведочных работ на его территории", - сказали в пресс-службе.

Подписи под документом поставили губернатор Мурманской области Марина Ковтун и генеральный директор ООО "Газпром геологоразведка" Алексей Давыдов. Подписание состоялось на плавучей полупогружной буровой платформе "Nanhai VIII", которая была доставлена специальным транспортным судном в порт Мурманска для дальнейшей мобилизации на Ленинградское газоконденсатное месторождение, расположенное в юго-западной части Карского моря.

Губернатор Мурманской области отметила, что крупнейшие российские нефтегазовые компании рассматривают Мурманскую область как перспективную опорную площадку для реализации своих проектов на арктическом шельфе.

"Морская геологоразведка и добыча, особенно в Арктике, - дело чрезвычайно трудное и затратное, которым невозможно заниматься "с колес". Оно требует надёжной, безопасной, обладающей развитой инфраструктурой базы обеспечения. И здесь наш регион, незамерзающий Кольский залив и мощности Мурманского порта подходят как нельзя лучше", - приводит пресс-служба слова губернатора.

Соглашение носит рамочный характер, конкретные проекты в его рамках будут обсуждаться дополнительно.

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