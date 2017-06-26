Матвиенко призвала Центробанк обратить внимание на эффективность санации банков

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала неидеальной ситуацию с санацией банков и призвала Центробанк обратить на это внимание.

"Банки оздоравливаются годами. Все это время они нарушают обязательные нормативы, имеют отрицательный капитал. И неуклонно наращивают балансы. Создается впечатление, что лекарю нравится сам процесс лечения, а не его результат", - сказала сенатор в ходе заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

"Прошу Банк России обратить особое внимание на эффективность деятельности по финансовому оздоровлению и прозрачность отчетности санируемых банков. В том числе стимулировать сокращать их издержки путем слияний", - добавила спикер.

Матвиенко также указала на ряд проблем, связанных с отзывом банковских лицензий. В частности, по ее словам, для некоторых категорий хозяйствующих субъектов (например, предприятий малого бизнеса) отзыв лицензии у банка может означать собственное банкротство. Парламентарий отметила, что зачастую малый бизнес использует именно небольшие кредитные учреждения.

Кроме того, продолжила она, не каждый представитель малого бизнеса самостоятельно способен отследить финансовую устойчивость банка. "Плюс законодательство им определило третье место в очереди кредиторов на возмещение потерь. В результате форс-мажорных обстоятельств такие организации остаются практически без защиты", - заметила Матвиенко. В связи с этим она предложила рассмотреть вопрос о страховании средств на счетах субъектов малого бизнеса.

Также глава Совфеда напомнила представителям ЦБ о необходимости упрощения публичной формы банковской отчетности. "Это будет хорошим информационным подспорьем и для малого бизнеса, и для граждан", - заключила Матвиенко.