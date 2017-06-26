Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 24.06:
$ 59.66
€ 66.68
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Матвиенко призвала Центробанк обратить внимание на эффективность санации банков

Экономика и бизнес
26 июня, 12:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Спикер Совета Федерации также указала на ряд проблем, связанных с отзывом банковских лицензий

Поделиться
Материал из 1 страницы
Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

Спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко

© Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко назвала неидеальной ситуацию с санацией банков и призвала Центробанк обратить на это внимание.

"Банки оздоравливаются годами. Все это время они нарушают обязательные нормативы, имеют отрицательный капитал. И неуклонно наращивают балансы. Создается впечатление, что лекарю нравится сам процесс лечения, а не его результат", - сказала сенатор в ходе заседания Межрегионального банковского совета при Совете Федерации.

"Прошу Банк России обратить особое внимание на эффективность деятельности по финансовому оздоровлению и прозрачность отчетности санируемых банков. В том числе стимулировать сокращать их издержки путем слияний", - добавила спикер.

Матвиенко также указала на ряд проблем, связанных с отзывом банковских лицензий. В частности, по ее словам, для некоторых категорий хозяйствующих субъектов (например, предприятий малого бизнеса) отзыв лицензии у банка может означать собственное банкротство. Парламентарий отметила, что зачастую малый бизнес использует именно небольшие кредитные учреждения.

Кроме того, продолжила она, не каждый представитель малого бизнеса самостоятельно способен отследить финансовую устойчивость банка. "Плюс законодательство им определило третье место в очереди кредиторов на возмещение потерь. В результате форс-мажорных обстоятельств такие организации остаются практически без защиты", - заметила Матвиенко. В связи с этим она предложила рассмотреть вопрос о страховании средств на счетах субъектов малого бизнеса.

Также глава Совфеда напомнила представителям ЦБ о необходимости упрощения публичной формы банковской отчетности. "Это будет хорошим информационным подспорьем и для малого бизнеса, и для граждан", - заключила Матвиенко.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Матвиенко, Валентина Ивановна
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
"Вас не выселять, а расстреливать надо": депортация крымских болгар
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
2
В Москве объявлен желтый уровень опасности из-за грозы с градом
3
РФ преодолеет зависимость от украинских газотурбинных двигателей к середине 2018 года
4
Могила Цоя не пострадала из-за вандалов, устроивших на ней погром
5
"Авада Кедавра, Гарри Поттер!": как Джоан Роулинг убивает свой волшебный мир
6
Клименко назвал анархичной позицию Дурова в споре с Роскомнадзором
7
Антон Силуанов: мы за ценой не постоим
Темы дня
Загрузка...
Реклама