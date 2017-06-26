Первая за последние годы румынская бизнес-миссия отправляется в Россию

БУХАРЕСТ, 26 июня. /Корр. ТАСС Николай Морозов/. Румынская бизнес-миссия, организованная Румыно-российской палатой по экономическому и культурному сотрудничеству, отправляется в Россию во вторник, 27 июня. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава миссии, председатель палаты Тудор Афанасов.

Представители некоммерческой организации, учрежденной молодым поколением русских-липован в Румынии, хотят, как сказал он, укреплять связи с исторической родиной. "Румынские и российские предприниматели не проводили масштабных встреч уже много лет, - отметил Афанасов. - Поэтому мы решили организовать совместный бизнес-форум, на котором ежегодно могли бы встречаться политики, бизнесмены, эксперты двух стран".

"Всего в бизнес-миссии примут участие около 10 средних и крупных компаний различных профилей, - сказал он. - Мы посетим Москву, Ярославль и Санкт-Петербург. Таким образом, цель поездки - не только наладить контакты между бизнесменами, но и подготовить проведение бизнес-форума. Вторая такая румыно-российская встреча пройдет уже в Румынии. Многие города выразили желание стать ее хозяевами - Бухарест, Констанца, Яссы, Клуж, Сучава, Тимишоара".

Не забывать Россию

"Мы любим и уважаем Румынию, в которой живем, но в то же время мы никогда не забываем Россию, - подчеркнул Афанасов. - И сейчас, когда румыно-российские отношения переживают определенное похолодание, мы работаем активнее, чем обычно, - ведь работать нужно не только летом, но и зимой".

Поэтому деятельность румыно-российской палаты не ограничивается помощью предпринимателям, продолжал председатель организации. "Палата выделяет средства для участия молодых соотечественников в проекте "Российская школа политики" и в мероприятиях Фонда поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Мы организуем гастроли в Румынии таких известных творческих коллективов, как ансамбль Александрова. Палата рассчитывает также содействовать проекту строительства в Бухаресте старообрядческого собора".

Санкций на встречи с россиянами никто вводил

"Конечно, Румыния - член ЕС и НАТО, и, к сожалению, должна соблюдать эти (антироссийские) санкции, - говорит он. - Мы не определяем политику страны, но мы можем высказывать свое мнение. Как русский старообрядец, я должен сказать: извините, Севастополь - это наша Мекка, там началось крещение Руси".

"Даже если сейчас мы не можем заключить определенные контракты, российские предприниматели должны знать, что у них есть партнеры в Румынии, - сказал Афанасов. - Связи с Россией должны развиваться, ведь санкций на контакты, встречи и переговоры нет. Может быть, мы не можем сейчас много сделать конкретно, но никто не может запретить нам встречаться - ездить в Россию и принимать здесь российских коллег, которым мы будем рады показать, что в наших селах сохранилась маленькая часть древней Руси".

Русские-липоване - потомки старообрядцев, которые в конце XVII - начале XVIII века бежали из России после церковных реформ царя Алексея Михайловича и патриарха Никона. Многие староверы нашли убежище в Румынии, особенно в труднодоступной дунайской дельте, где живут до сих пор. По официальным данным, в Румынии 37 тыс. русских-липован, сами они однако утверждают, что их более 100 тыс.