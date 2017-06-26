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"Аэрофлот" в течение трех лет не будет принимать обратно уволившихся пилотов

Экономика и бизнес
26 июня, 13:19 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Компания также планирует массово набирать зарубежных пилотов

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" в течение трех лет не будет принимать обратно на работу ранее уволившихся пилотов, сообщил гендиректор "Аэрофлота" Виталий Савельев на годовом собрании акционеров.

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"Мы приняли для себя решение, мы оповестили всех пилотов: кто уйдет из "Аэрофлота", мы назад не возьмем, только через три года", - сообщил он.

По словам Савельева, из компании "Россия" ушло порядка 120 человек за короткий период, из "Аэрофлота"- около 20 человек. Он добавил, что зарегистрирован большой отток пилотов в азиатские авиакомпании.

Глава компании отметил, что "Аэрофлот" также планирует массово набирать зарубежных пилотов.

"Сейчас есть отток пилотов очень большой из страны, у нас есть квоты (на прием иностранных пилотов - прим. ТАСС), мы их сейчас будем пополнять за счет притока иностранных пилотов. У нас до сих пор в компании работают 20 иностранных пилотов, несмотря на девальвацию зарплаты, которая сейчас произошла", - сказал он.

Ранее "Аэрофлот" и "Россия" в качестве стимулирующей меры против оттока пилотов ввели подъемные: при трудоустройстве командира воздушного судна в "Аэрофлот" выплата составит 650 тыс. рублей, второго пилота - 350 тыс. рублей (в "Россию" от 500 тыс. рублей и от 250 тыс. рублей соответственно).

Ранее газета "Коммерсант" сообщила, что российские авиакомпании обеспокоены утечкой летных кадров в Азию: за последние два с половиной года туда уехали на работу более 300 командиров воздушных судов и инструкторов, еще 400 - в процессе трудоустройства.

Министр транспорта РФ Максим Соколов заявил, что ведомство не видит проблемы в оттоке российских пилотов за рубеж.

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