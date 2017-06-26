Иран в рамках создаваемой ЗСТ с ЕврАзЭС не идет на уступки по тарифам на пшеницу

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Иран в рамках создаваемой зоны свободной торговли (ЗСТ) с ЕврАзЭС готов предоставить тарифные уступки по широкому перечню сельхозпродукции, за исключением пшеницы, рафинированных растительных масел, минеральной воды и сигарет.

Об этом говорится в сообщении Минсельхоза РФ по итогам очередного раунда консультаций по заключению временного соглашения, ведущего к образованию зоны свободной торговли, в котором принял участие замминистра сельского хозяйства РФ Евгений Громыко.

"В своем максимальном предложении, представленном в ходе раунда, Иран продемонстрировал готовность предоставить уступки на условиях, запрашиваемых государствами-членами, практически по всем интересующим ЕврАзЭС позициям за исключением пшеницы, рафинированных растительных масел, минеральной воды и сигарет", - сообщили в Минсельхозе. Однако, поскольку по итогам встречи стороны не смогли прийти к "взаимоприемлемому компромиссу", каких-либо договоренностей зафиксировано не было, переговоры продолжатся, отмечается в сообщении.

В декабре 2016 года президенты России, Казахстана, Киргизии и Армении на саммите ЕврАзЭС одобрили предложения о начале переговоров о создании зоны свободной торговли с Ираном и рядом других стран. Президент Армении Серж Саргсян тогда заявил, что президент Ирана выразил заинтересованность в заключении временного соглашения с ЕврАзЭС, ведущего в перспективе к образованию зоны свободной торговли.

7 марта 2017 года Евразийский межправительственный совет по итогам заседания в Бишкеке принял решение о подготовке такого соглашения.