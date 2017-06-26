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Трутнев назвал ошибкой размещение средств "Русгидро" в банке "Пересвет"

Экономика и бизнес
26 июня, 13:16 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

При этом, по словам вице-премьера, "неправильно говорить, что группа "Русгидро" держала деньги в ненадежном банке"

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Юрий Трутнев

Юрий Трутнев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Решение о размещении средств "Русгидро" в банке "Пересвет", который сейчас проходит процедуру финансового оздоровления, было ошибочным. Об этом заявил в ходе годового общего собрания акционеров "Русгидро" глава совета директоров компании, вице-премьер РФ Юрий Трутнев.

"Когда говорится, что банк был надежным - звучит довольно забавно, правда? Мы, все-таки, считаем, что это была ошибка, мы об этом уважаемым коллегам из правления сказали, рекомендовали им посмотреть, кто эту ошибку сделал, и не допускать впредь. Смотреть нужно верх банков по надежности, а не искать в середине, кого мы там найдем", - отметил Трутнев, отвечая на заявления члена правления "Русгидро" Андрея Казаченкова о том, что на момент размещения средств компании банк "Пересвет" удовлетворяла всем необходимым критериям.

"Неправильно говорить, что группа "Русгидро" держала деньги в ненадежном банке. Когда произошла эта ситуация в банке "Пересвет", банк полностью удовлетворял всем жестким критериям надежности, которые "Русгидро" и государственные компании предъявляют ко всем банкам-контрагентам. В банке хранили деньги многие государственные компании, поскольку банк по структуре акционеров в какой-то степени являлся квазигосударственным", - сказал Казаченков.

По его словам, в компании были ужесточены меры по отбору банков, приняты кадровые решения по тем, кто взаимодействовал с "Пересветом".

Ситуация вокруг "Пересвета"

В октябре 2016 года ЦБ РФ ввел в банке "Пересвет" временную администрацию и мораторий на удовлетворение требований кредиторов, который в январе 2017 года был продлен еще на три месяца. По данным на 1 января 2017 года, "дыра" в капитале банка "Пересвет" составляла 45,82 млрд рублей. В ходе дальнейших проверок выяснилось, что в капитале банка образовалась "дыра" почти в 104 млрд руб.

В рамках процедуры финансового оздоровления "Пересвета" было решено провести bail-in, то есть конвертацию долговых обязательств банка перед кредиторами в капитал.

20 февраля 2017 г. функции санатора банка были возложены на Агентство по страхованию вкладов. 19 апреля 2017 г. ЦБ РФ окончательно утвердил санация кредитной организации, согласившись выделить на нее 67 млрд руб. Корпоративные кредиторы также выделят на закрытие "дыры" в капитале банка 70 млрд руб. В последствии инвестором при санации "Пересвета" Банк России выбрал подконтрольный "Роснефти" Всероссийский банк развития регионов (ВБРР), который на днях получил 99,999989% долю в капитале банка "Пересвет" по итогам дополнительной эмиссии, проведенной кредитной организацией.

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