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В Москве новых ИП стало на 20% больше

Экономика и бизнес
26 июня, 14:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Внедрение патентной системы налогообложения привело к буму индивидуального предпринимательства, считает глава департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов

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МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Число индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве увеличилось за пять месяцев 2017 года на 26,1 тыс. человек, или на 20,8% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года. Это следует из материалов столичного департамента экономической политики и развития города.

"По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей увеличилось на 20,8%. Количество ИП в Москве выросло с мая прошлого года на 11,1% и достигло в общей сложности 270 тысяч", - отмечается в материалах.

Как пояснил глава департамента экономической политики и развития города Москвы Владимир Ефимов, рост стал возможен благодаря патентной системе налогообложения. "Внедренная в Москве простая и удобная патентная система налогообложения плюс тонкая настройка ее параметров стимулировали настоящий бум индивидуального предпринимательства, сделав столицу лидером в развитии этого бизнес-формата", - сказал он, добавив, что в Москве работает каждый седьмой ИП России.

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