WSJ: Facebook планирует выпускать собственные сериалы и телешоу

Социальная сеть Facebook прорабатывает возможность создания собственных сериалов и телевизионных шоу. Как сообщает The Wall Street Journal, представители IT-компании уже ведут переговоры с голливудскими студиями и агентствами. Запустить новый продукт в соцсети хотят уже в конце лета.

Facebook хочет тратить на производство одного эпизода шоу $3 млн. Как отмечается, такая сумма соответствует уровню высококачественных кабельных программ. Соцсеть также заинтересована в выпуске менее дорогих сериалов, стоимость одного эпизода которых будет укладываться в шестизначную сумму. Кроме того, в планах компании - создание коротких видеороликов (до 10 минут), авторам которых гарантируют от $5 тыс. до $20 тыс. дохода от рекламы за каждый эпизод. В число партнеров, которые работают на таким контентом для Facebook, входит, например, портал BuzzFeed.

Целевая аудитория нового проекта IT-компании - молодые люди в возрасте от 13 до 34 лет. Тематика будет довольно широкой: от программ про детей и подростков до политических драм, новостей и шоу с контентом для взрослых. Выпускать эпизоды Facebook планирует по отдельности, а выкладывать в сеть все серии сразу, как это делают, к примеру, Netflix и Amazon.

По данным источников, знакомых с планами Facebook, IT-компания сделает общедоступной информацию о доходах от рекламы, показанной вместе с шоу и сериалами.