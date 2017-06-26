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ФАС намерена законодательно исключить двойную банковскую комиссию при оплате услуг ЖКХ

Экономика и бизнес
26 июня, 15:44 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 26, июня. /ТАСС

Для этого ведомство планирует ввести прямой запрет на включение этой комиссии в расчет тарифов ЖКХ

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© Антон Вергун/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) хочет исключить оплату гражданами двойной банковской комиссии при оплате услуг ЖКХ, сообщил на пресс-конференции замглавы ФАС Андрей Кашеваров.

Для этого ведомство планирует ввести прямой запрет на включение этой комиссии в расчет тарифов ЖКХ, следует из дорожной карты по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг, разработанной ФАС совместно с Банком России.

ФАС выяснила, что ресурсоснабжающая организация может включить в себестоимость услуги ЖКХ банковский процент, которые граждане платят за перевод средств, оплачивая услуги ЖКХ через банк, пояснил Кашеваров.

"Поскольку у ресурсоснабжающей организации заключен договор с конкретным банком, получается, что на внешнем интерфейсе потребитель видит 0 (% комиссии - прим. ТАСС), но на самом деле он оплачивал 1,9%, как правило. И как правило, этой (кредитной - прим. ТАСС) организацией был Сбербанк", - сообщил замглавы ФАС.

При этом граждане, которые оплачивали услуги не через тот банк, с которым был заключен договор у поставщика услуг, платили дополнительную комиссию к этим 1,9%, которые уже включены в тариф - от 0,5% до 3%, пояснил Кашеваров.

"Для определенного круга граждан было две банковских комиссии. По сути, мы хотим исключить двойной счет. И сделать более прозрачной конкуренцию между банками при оплате услуг ЖКХ", - заявил он.

В результате проведенной ФАС работы эта комиссия была исключена из себестоимости услуги, и граждане стали жаловаться, что раньше они платили 0%, а теперь платят определенную комиссию, рассказал Кашеваров. "При этом 0% они никогда не платили", - отметил он.

Решение может быть в четвертом квартале

Вопрос о создании нормативно-правовых условий для введения соответствующего запрета будет вынесен на методический совет ФАС по тарифам, сообщил Кашеваров. После одобрения совета ведомство будет готовить соответствующее решение - это будет решение ФАС или постановление правительства, заметил он.

В дорожной карте указано, что необходимый документ планируется подготовить в четвертом квартале 2017 года.

Замглавы ФАС напомнил, что ведутся дискуссии о полном освобождении граждан от уплаты такой комиссии, но это решение не принято.

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