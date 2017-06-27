Четыре инвестпроекта стоимостью 4,9 млрд рублей запустят в Ростовской области

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 июня. /ТАСС/. Четыре инвестиционных проекта из "губернаторской сотни" в Ростовской области общей стоимостью 4,9 млрд рублей запустят до конца 2017 года. Это позволит создать до 400 рабочих мест, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

"В числе проектов, включенных в список: реконструкция производственной площадки ЗАО "Эмпилс" (стоимость - 391 млн рублей, крупный производитель лакокрасочных покрытий и цинковых белил - прим. ТАСС), строительство завода по выпуску высокотехнологичных бумажных мешков ООО "Сегежская упаковка" (3 млрд рублей), разработка и внедрение в серийное производство кормоуборочного комбайна высокого класса производительности с системой автоматического управления при выполнении технологических операций ООО КЗ "Ростсельмаш" (214 млн рублей) и создание сети социальных автозаправочных станций Flash Energy (1,26 млрд рублей)", - говорится в сообщении.

По данным регионального правительства, общая сумма инвестиций в эти проекты составляет порядка 4,9 млрд рублей. Всего по линии донского Минпромэнерго в "губернаторскую сотню" входит 18 проектов, общая сумма инвестиций составляет 121,5 млрд рублей. Реализация новых производств даст региону свыше 5 тыс. новых рабочих мест.

Кроме того, в 2017 году в перечень были включены еще два проекта в сфере промышленности и энергетики: инвестпроект компании "Атлантис-Пак" (входит в многоотраслевой холдинг "Группа Агроком") по строительству завода по выпуску барьерных пленок для пищевых продуктов за 3,7 млрд рублей, а также проект предприятия "Шахтинская керамика" по комплексной модернизации и увеличению производственных мощностей - 894 млн рублей. Соглашение о сотрудничестве между компаниями и правительством Ростовской области было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2017).

"Губернаторская сотня" - это список приоритетных инвестиционных проектов, которые реализуются под контролем губернатора Ростовской области Василия Голубева. Большая часть проектов осуществляется в традиционных для Ростовской области отраслях, среди которых сельское хозяйство, промышленность, топливно-энергетический комплекс.