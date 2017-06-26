Сбербанк: возможные убытки от спора с "Транснефтью" не окажут негативного влияния на банк

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Возможные убытки, которые Сбербанк может понести из-за спора с "Транснефтью", не окажут негативного влияния на бизнес кредитной организации. Об этом на заседании совета Ассоциации региональных банков сообщила зампредседателя правления Сбербанка Белла Златкис.

"Суд может принять любое решение, судья так решил. Мы можем сказать нашему рынку и мы так считаем, что не обанкротимся из-за этой суммы. Ничего плохого со Сбербанком не произойдет. Произойдет с этим рынком, другие не будут заключать эти сделки", - отметила Златкис.

При этом Златкис подтвердила, что банк будет обжаловать решение Арбитражного суда Москвы по сделке Сбербанка и "Транснефти".

Сбербанк против "Транснефти"

В начале июня Арбитражный суд Москвы признал недействительной сделку Сбербанка и "Транснефти" с производными финансовыми инструментами, в результате которой компания получила более 66 млрд рублей убытков.

Сделка с деривативами была заключена перед валютным кризисом 2014 года с целью снижения стоимости обслуживания биржевых рублевых облигаций "Транснефти".

В отчете по МСФО за 2014 год "Транснефть" сообщила, что в декабре 2013 года "в целях снижения стоимости обслуживания корпоративных облигаций группа заключила сделку с банком, контролируемым государством", одновременно приобрела барьерный опцион-пут с отлагательным условием и продала барьерный опцион-колл с отлагательным условием на $2 млрд с датой исполнения в сентябре 2015 года.

Осенью 2014 года "группа и вышеуказанный банк" заключили сделку "процентный своп" предполагающий обмен плавающей ставки на плавающую (float-to-float) на основе амортизируемой номинальной суммы на срок до 2029 года. В рамках сделки были реструктурированы условия по барьерным опционам в части изменения барьера в сторону увеличения, а также заключены опционы со сроками исполнения в октябре - декабре 2014 года.

Чистый убыток от операций с производными финансовыми инструментами "Транснефти" за 2014 год составил 75,3 млрд руб.

Сбербанк намерен обжаловать решение суда. По словам вице-президента Sberbank CIB (подразделение, через которое проводятся сделки по хеджированию) Андрея Шеметова, решение суда в пользу "Транснефти" может привести к массовой подаче подобных исков к банкам, в результате чего убытки российской банковской системы могут достигнуть 1 трлн руб., а сам российский финансовый рынок будет отброшен в 1998 год.