ФАС планирует уточнить оценку стоимости ремонта по ОСАГО в зависимости от региона

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) планирует дифференцировать оценку ущерба по ОСАГО в зависимости от региона РФ. Об этом на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя ФАС Андрей Кашеваров.

В настоящее время размер выплаты по ОСАГО рассчитывается по утвержденной Центробанком единой методике расчета ущерба. Стоимость запчастей и нормочаса работ рассчитывается на основании справочников Российского союза автостраховщиков, которые периодически обновляются.

"Методика, хотя и предполагает дифференциацию в зависимости от экономики региона, но как нужно проводить эту дифференциацию - в единой методике нет. (..) Информация, которая должна, на наш взгляд, собираться, сейчас не собирается, и именно в субъектовом разрезе, региональном, эта методика не работает. (..) Первый этап, который можно реализовать в единой методике, - это описание подходов к дифференциации выплат по субъектам РФ. А дальше будем смотреть, если эти подходы будут выработаны, как их внедрять на практике", - сказал он.

Уточнение подходов к определению стоимости восстановления автомобиля по ОСАГО запланировано "дорожной картой" по развитию конкуренции на рынке финансовых услуг, подготовленной ФАС совместно с ЦБ. По словам Кашеварова, обращение ФАС по уточнению подходов планируется направить в ЦБ в третьем квартале 2017 года. Как отмечалось в дорожной карте, это необходимо для сокращения возможностей страховщиков по занижению выплат.

Позиция ЦБ

С введением натурального возмещения в ОСАГО вопрос стоимости ремонта переходит на уровень взаимоотношений страховой компании и станции техобслуживания (СТОА), отметил первый зампред Банка России Сергей Швецов.

"Гражданину нужна в конечном счете отремонтированная машина. Если с должным качеством это будет обеспечено, удовлетворенность граждан будет расти, и они не будут задумываться относительно того, какие цены в единой методике", - заявил он.

В настоящее время ЦБ не ощущает, что методика сильно "играет на стороне страховых компаний и ущемляет интересы граждан", заметил Швецов, при этом конкретизация регионального аспекта, по его мнению, целесообразна.

"Мы уже знаем о наличии небольших, но трудностей со стороны страхового сектора по заключению соглашений со СТОА по этой методике. Это означает, что методика не сильно завышает цены", - заявил он. Как ранее сообщал ТАСС, после вступления в силу закона о натуральном возмещении несколько страховщиков столкнулись с отказами некоторых автосервисов заключать договоры на ремонт в рамках ОСАГО: многие станции, особенно официальных дилеров, не устраивают установленные методикой цены.

Реальную статистику затрат на восстановление автомобиля по регионам сильно искажают отдельные решения судов по взысканию выплат со страховых компаний, добавил Швецов.

"Где привлекаются оценщики, которые используют в том числе другие методики, и суды иногда принимают эти методики к рассмотрению, и поверьте, там эти запчасти стоят гораздо дороже в этих оценках. И страховые компании вынуждены платить те суммы, которые не заложены в у них бюджет", - подчеркнул он. В результате анализ ЦБ показывает, что "самый дорогой ремонт находится в регионах, в которых трудно представить, что там есть дорогие машины", сказал первый зампред ЦБ (речь о "токсичных" регионах, где распространена деятельность недобросовестных "автоюристов" - прим. ТАСС).

Тем не менее, ЦБ будет "в контакте с ФАС по выстраиванию региональной компоненты", заключил Швецов.

28 апреля в России вступил в силу закон о натуральном возмещении в ОСАГО. По договорам, заключенным после этой даты, возмещение по ОСАГО производится не в деньгах, а в виде ремонта автомобиля.