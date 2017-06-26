Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Кубок конфедераций-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 27.06:
$ 59
€ 66.08
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Роснефть" объяснила мировое соглашение с РБК сменой собственника

Экономика и бизнес
26 июня, 18:04 дата обновления: 26 июня, 18:12 UTC+3

По словам пресс-секретаря "Роснефти" Михаила Леонтьева, у компании "нет никаких оснований наказывать людей", не имеющих отношения к предмету спора

Поделиться
Материал из 1 страницы
Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев

Пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мировое соглашение "Роснефти" и РБК было заключено в связи со сменой руководства редакции РБК и собственника издания, произошедших за время рассмотрения иска и апелляций в суде, сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Мы считаем, что информация, которая содержалась в статье "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", и последующих публикациях, действительно нанесла ущерб. У нас было намерение создать адекватную юридическую оценку таких действий, но, поскольку за это время сменилось не только руководство редакции, но и собственник издания, у нас нет никаких оснований наказывать людей, не имеющих к этому (статье и публикациям - прим. ТАСС) никакого отношения. Поэтому у нас нет никаких препятствий к тому, чтобы заключить мировое соглашение и поддерживать нормальные рабочие отношения с изданиями РБК", - сказал Леонтьев.

Смотрите также

"Роснефть" и РБК заключили мировое соглашение

Как говорится в совместном заявлении "Роснефти" и РБК, в рамках мирового соглашения "руководство холдинга РБК и все журналисты, вовлеченные в конфликт, признают, что сведения, являющиеся предметом иска, опубликованные в упомянутой выше статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ПАО "НК "Роснефть", приносят свои извинения компании "Роснефть" и главному исполнительному директору компании Игорю Сечину".

После заключения мирового соглашения стороны имеют все основания рассчитывать, что отношения между РБК - лидером медиарынка в сегменте деловой прессы - и "Роснефтью" - крупнейшей российской компанией - будут строиться на основе уважения принципов свободы слова, профессиональной корректности и компетентности и деловой этики, отмечается в заявлении.

Ранее в понедельник Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между "Роснефтью" и медиахолдингом РБК в рамках иска компании о защите чести и достоинства. Как следует из обсужденной в суде части документа, "Роснефть" отказалась от финансовых требований к медиахолдингу. Кроме того, ранее ответчиками было опубликовано опровержение оспариваемой статьи РБК от 11 апреля 2016 года под названием "Сечин попросил правительство защитить Роснефть от BP", из-за которой компания подала в суд на медиахолдинг с требованием возместить репутационный ущерб на 3,124 млрд руб.

Ответчиками выступали журналисты Константин Бочкарев, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло, а также ООО "Бизнес-Пресс" (учредитель РБК) и РБК-ТВ.

В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск "Роснефти", обязав РБК выплатить 390 тыс. руб. и удалить спорный материал. Однако обе стороны не согласились с решением суда. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это решение, оставив в силе только обязательство удалить статью и опубликовать опровержение.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Когда пришел Наполеон: история гибели Великой армии
Символ солнца: в Новосибирске отпраздновали день Ивана Купалы
Спецпроект "Золотое кольцо". Переславль-Залесский
Фото
21
"Ле-Бурже" для России: без натурных образцов, но с победой в тендере
Стенд группы Челябинского трубопрокатного завода (ЧТПЗ).
16
Улыбающийся робот и музыкальные инсталляции: самые интересные стенды ПМЭФ-2017
21
Халяль-туризм, партнерский банкинг и соколиная охота: о чем говорили на KazanSummit 2017
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Гроза и град не повлияли на работу городского транспорта Москвы
2
AP: в администрации Трампа возникли разногласия по встрече с Путиным
3
"Газпром" получает предложения о продолжении "Турецкого потока" в Европу
4
В Свердловской области найдены потерявшиеся бабушка с внуком
5
Дуров: ослабление шифрования в мессенджерах приведет к подрыву нацбезопасности
6
Верховный суд США частично восстановил действие иммиграционного указа Трампа
7
В Москве сносят ДК имени Серафимовича
Темы дня
Загрузка...
Реклама