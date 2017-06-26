"Роснефть" объяснила мировое соглашение с РБК сменой собственника

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Мировое соглашение "Роснефти" и РБК было заключено в связи со сменой руководства редакции РБК и собственника издания, произошедших за время рассмотрения иска и апелляций в суде, сообщил ТАСС пресс-секретарь "Роснефти" Михаил Леонтьев.

"Мы считаем, что информация, которая содержалась в статье "Сечин попросил правительство защитить "Роснефть" от BP", и последующих публикациях, действительно нанесла ущерб. У нас было намерение создать адекватную юридическую оценку таких действий, но, поскольку за это время сменилось не только руководство редакции, но и собственник издания, у нас нет никаких оснований наказывать людей, не имеющих к этому (статье и публикациям - прим. ТАСС) никакого отношения. Поэтому у нас нет никаких препятствий к тому, чтобы заключить мировое соглашение и поддерживать нормальные рабочие отношения с изданиями РБК", - сказал Леонтьев.

Как говорится в совместном заявлении "Роснефти" и РБК, в рамках мирового соглашения "руководство холдинга РБК и все журналисты, вовлеченные в конфликт, признают, что сведения, являющиеся предметом иска, опубликованные в упомянутой выше статье, не соответствуют действительности и порочат деловую репутацию ПАО "НК "Роснефть", приносят свои извинения компании "Роснефть" и главному исполнительному директору компании Игорю Сечину". После заключения мирового соглашения стороны имеют все основания рассчитывать, что отношения между РБК - лидером медиарынка в сегменте деловой прессы - и "Роснефтью" - крупнейшей российской компанией - будут строиться на основе уважения принципов свободы слова, профессиональной корректности и компетентности и деловой этики, отмечается в заявлении. Ранее в понедельник Арбитражный суд Московского округа утвердил мировое соглашение между "Роснефтью" и медиахолдингом РБК в рамках иска компании о защите чести и достоинства. Как следует из обсужденной в суде части документа, "Роснефть" отказалась от финансовых требований к медиахолдингу. Кроме того, ранее ответчиками было опубликовано опровержение оспариваемой статьи РБК от 11 апреля 2016 года под названием "Сечин попросил правительство защитить Роснефть от BP", из-за которой компания подала в суд на медиахолдинг с требованием возместить репутационный ущерб на 3,124 млрд руб. Ответчиками выступали журналисты Константин Бочкарев, Тимофей Дзядко, Людмила Подобедова и Максим Товкайло, а также ООО "Бизнес-Пресс" (учредитель РБК) и РБК-ТВ. В декабре прошлого года Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск "Роснефти", обязав РБК выплатить 390 тыс. руб. и удалить спорный материал. Однако обе стороны не согласились с решением суда. Девятый арбитражный апелляционный суд отменил это решение, оставив в силе только обязательство удалить статью и опубликовать опровержение.